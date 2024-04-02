芬蘭校園槍擊案1死2傷　12歲疑犯課室內開槍　逃離後被捕畫面曝光

芬蘭首都赫爾辛基附近的萬塔市（Vantaa）一間學校4月2日發生校園槍擊案，造成1死2傷，死傷者與疑犯全為12歲。據當地傳媒報道，疑犯在課室內開槍，他之後離開校園，警方在距離校園約50分鐘步行路程的地方把他拘捕，據報他神情平靜。



網絡流傳警方制服12歲疑犯時的畫面，據《每日郵報》報道，疑犯當時仍持有槍械，目擊者指疑犯個子小，他把「某東西」掉到地上，然後跪下。

根據流出的畫面，疑犯臉朝下躺在行人道上，兩名警察跪在疑犯旁邊，地上似乎有一把槍。

事發學校名為Viertola school，約有800名學生，為1至9年級的學生，年齡7至15歲。學生剛在度過復活節假期後回校。

警方在早上9時08分左右接報，據當地傳媒引述家長稱，槍擊案在課室內發生，也有目擊者指槍聲響徹校園，「起初我不知道是一種武器，然後聽到可怕的尖叫聲，孩子們跑過庭園。」

警方指槍手犯案後離開校園，最後警員在赫爾辛基一個名為Siltakylantie 的地區找到疑犯，該處距離校園有50分鐘步行路程。

↓ 萬塔市位於赫爾辛基北面 ↓

萬塔市位於赫爾辛基北面（地圖截圖）

警方稱，由於槍手年齡在15歲以下，未達承擔刑事責任年齡，因此不可還押他，已把他送往社福機構看管。

警方又指目前未知疑兇犯案動機，又指他所持手槍的許可證來自一名親戚。

芬蘭的槍械管制

芬蘭人口約560萬，路透社報道，打獵和射擊練習是當地流行的活動，該國有超過150萬獲許可的槍支和約43萬名獲許可的持有人。

芬蘭自2007、2008年發生造成多人死亡的校園槍擊案後，當地2010年立法收緊槍械管制，對所有申請槍支許可證者引入能力傾向測試（Aptitude test），並把申請人年齡限制從18歲上調至20歲。