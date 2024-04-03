耶倫3日啟程再次訪華　廣州晤何立峰後往北京與劉鶴等會面

美國財​​政部4月2日公布，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）4月3日啟程再次訪華，是她繼去年7月後第二次訪問中國。美方公布的行程顯示，耶倫將於4日抵達廣州， 5日與中國國務院副總理何立峰會晤，然後於7日至9日訪問北京。訪京期間，她將與中國財政部長藍佛安、前副總理劉鶴、中國人民銀行行長潘功勝會面。



美國財政部公布，其此行重點是提出中國產能過剩問題，要求中方糾正不公平的貿易行為，並尋求與中國建立健康的經濟關係。

根據美方行程，她星期五（5日）上午將與經濟專家舉行圓桌討論，討論中國經濟的挑戰和機遇。隨後與廣東省省長王偉中會面。同日下午，耶倫將與何立峰舉行雙邊會晤，並預定於星期六（6日）繼續。週六下午，耶倫將離開廣州前往北京。

耶倫抵達北京後，星期日（7日）將在北京大學會見師生，之後將與中國財政部長藍佛安舉行雙邊會面。耶倫在北京期間，還將與中國經濟學家會面。

下星期一（8日），國務卿耶倫將與劉鶴會面，隨後與潘功勝舉行雙邊會晤。同日下午，耶倫將舉行新聞發布會，就中國之行發表講話。她預定於當地下週二（9日）離開北京，晚上抵達華盛頓。

美國財長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日下午抵達北京，展開4天的訪華行程。她之後會與中國高級官員會面。圖為她步出機艙後的情形。（Reuters）

將提出中國產能過剩問題及尋求合作

耶倫上星期已表明，將趁訪華提出中國在部份行業產能過剩問題，包括太陽能、電動車和鋰電等。美國財政部官員表示，耶倫此行除將明確提出此議題，也將利用這次對話機會重申，美國對晶片的出口管制，以及限制企業對華投資 「只針對涉及國家安全領域」。

此外，兩國官員料將討論貨幣問題，耶倫也在有利於兩國的領域尋求進一步合作，包括應對氣候變遷、打擊非法融資和毒品販運，以及向陷入債務困境的發展中國家提供救助。