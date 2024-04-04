福島地震｜台灣花蓮強震翌晨日本又震　福島外海6級地震東京有感

日本福島縣外海當地時間4日中午12時16分發生黎克特制6級地震，當局觀測到的最大震度為4級，深度40公里。日本氣象廳網站資料顯示，東京震度為2，包括東京等一都三縣都有震感。震度2的地震中，室內大部份人感到搖晃，包括電燈在內懸吊物輕微搖晃。



日本氣象廳稱，是次地震並無帶來海嘯的風險。

來到震度4的地震，幾乎所有人感到害怕；室內包括電燈在內的懸吊物會大幅搖晃，底座不穩的物品有的會傾倒；街上電線大幅度搖晃，路上行人和司機都感受到搖晃。

歐洲-地中海地震中心（EMSC）稱，日本本州東海岸4發生黎克特制6級地震。EMSC表示，是次地震震源深度為32公里。

這張日本氣象廳網站截圖顯示，是次地震震央位於福島外海。

是次地震令人關注，主因區內多處頻頻發生地震，3日早上台灣發生7.2級地震，已增至9死1011傷，多地出現塌樓落石等嚴重損的狀況。此外日本岩手縣北部沿岸於2日清晨4時24分發生6.1級地震，震央深度80公里，雖然當局稱無引發海嘯風險，仍讓眾多人警惕。

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