拜登警告「見效」？以色列將開放埃雷茲口岸　本輪戰爭爆後發首次

《以色列時報》4月5日引述以色列總理辦公室稱將讓一個在2023年10月嚴重受損關閉的過境點暫時重開。這個安排出現在美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話數小時後。拜登警和他說，美國援以政策，或會視乎以色列對平民及投



以色列總理辦公室稱，該國安全內閣決定立即採取行動，改善加沙地帶的人道主義狀況。當局將臨時開放以色列南部的阿什杜德港（Ashdod，位於加沙以巴約40公里），以便援助物資的運送，並開放位於加沙地帶北部與以色列交界的埃雷茲過境點（Erez Crossing）。

這是以色列在這一輪以巴戰爭爆發後，首次開放埃雷茲口岸。它在2023年10月7日新一輪以巴戰爭爆發當天嚴重受損。

以色列亦允許「透過凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點增加[來自]約旦的援助」。

外界目前尚未清楚重新開放口岸將是如何實施。迄今為止，被准許通過加沙南部邊境過境點運送的援助物資數量，對加沙的難民來說是嚴重不足。

聯合國對以色列有關公布持謹慎態度。聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）稱：「這是一個正面的消息。但當然，我們須看看它是如何實施的。我們需要人道主義停火以及大量援助。」

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

以色列宣布開放口岸與港口，發生在美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡4月4日通話之後。拜登警告以色列「美國對加沙的政策將取決於華府對以色列立即採取的這些措施的評估」。

拜登在7名國際救援組織人員在加沙死後告訴以色列總理內塔尼亞胡，美國接下來對以色列的援助將取決於以色列採取什麼具體措施保護加沙的平民和援助工作者。

白宮指他明確指出，以色列需宣布並實施一系列特定、具體和可衡量的步驟，以解決平民受傷害、人道苦難和援助工作者的安全問題。

2022年3月，拜登訪問波蘭期間，與世界中央廚房創辦人安德烈斯交談。（Reuters）

非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen）7名援助工作者4月1日在加沙地帶中部死於以色列的空襲。內塔尼亞胡承認誤襲，導致7人死亡。世界中央廚房創辦人安德烈斯（José Andrés）4月3日稱以色列軍隊有系統性地、逐部針對他們的車輛。

在一貫「企硬」挺以的美國，拜登一直抵住外界要求其停止援助或停止向以色列運送武器的壓力。他今次警告標誌着他第一次威脅可能改變有關做法，這一發展可能會改變近6個月戰爭的動態。