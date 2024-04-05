以色列襲NGO致7死後表示解僱2軍官　聯合國人權辦：或犯戰爭罪

以色列軍隊4月1日空襲加沙數個地點，造成非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen）有7人死亡，引發國際社會不滿，以色列軍方5日表示解僱兩名涉事軍官。聯合國人權辦公室5日則表示，攻擊人道救援人員可能構成戰爭罪。



軍方透過聲明指對救援車輛的襲擊是嚴重錯誤，是由於錯誤識別、決策錯誤及違反標準操作程序的攻擊而造成的嚴重失誤。

聲明稱，以軍已把一名旅級參謀長和一名旅級火力支援軍官免職，向包括南方司令部指揮官在內的3名高級軍官發出正式訓斥。

以方強調是誤襲，確信當時目標是哈馬斯武裝分子，而不是世界中央廚房員工。

NGO：要求成立獨立委員會

世界中央廚房5日回應稱，以色列軍方無法可信地調查其自身的失敗，要求成立獨立委員會調查事件。

組織又指，若然沒有系統式的變革，將會出現更多軍事上的失敗、更多的道歉和更多悲傷的家庭。

聯合國人權辦：或犯戰爭罪

在事件發生後，國際社會批評以色列政府，西方多國要求徹查事件。7名死者涉及多個國籍，包括英國、澳洲、波蘭、美國等。

聯合國人權辦公室5日表示，針對人道援助人員的攻擊可能構成戰爭罪，又指「有罪不罰現象必須結束」。

遇襲的非政府組織世界中央廚房創辦人安德烈斯（José Andrés）4月3日批評，以色列軍隊有系統性地、逐部針對他們的車輛。