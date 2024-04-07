匈牙利總理歐爾班前盟友發起萬人示威　要求對方下台

數以萬計的匈牙利民眾星期六（4月6日）上街舉行反政府示威，要匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）下台。



路透社報道，在匈牙利布達佩斯（Budapest），不少示威者手舉匈牙利國旗或身穿紅白綠衣物（國旗顏色）參與遊行，一些人高喊着「我們不害怕」和「歐爾班下台」的口號。

據報道，率領這次反政府示威的是一名曾經與歐爾班政府關係密切的律師馬賈爾（Peter Magyar）。43歲的馬賈爾曾與歐爾班的前司法部長瓦爾加（Judit Varga）結婚，並計劃成立自己的政黨。

今年2月，馬賈爾發表了關於政府內部運作的煽動性言論，指責歐爾班總理辦公室部長正在運營一個中央宣傳機器。他還公布了一段與前妻的對話錄音，瓦爾加當時詳細描述了歐爾班內閣首長的一名高級助理試圖干涉一宗貪污案。檢察官正在調查此事。

受訪示威者告訴路透社，馬賈爾之所以能吸引他們，是因為他曾與歐爾班政府關係密切，了解政府內幕。

46歲的西蓋蒂說：「我們早就知道存在腐敗問題，但他以內部人士的身份說出來，為我們證實了這一點。」

她還說，對教育和醫療體系方面感到擔憂，也關心腐敗問題，但「相信會有改變」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

