以巴戰爭滿半年：以色列再爆大型示威集會　有車高速撞人群5傷

隨着巴以衝突時間接近半年，以色列國內對於內塔尼亞胡領導的政府愈發不滿。



綜合英國廣播公司（BBC）、《耶路撒冷郵報》等4月6日報道，當地時間6日晚，以色列特拉維夫等地繼續舉行大規模反內塔（Benjamin Netanyahu）尼亞胡政府的抗議集會，以色列全國各地的示威者走上街頭，高呼讓內塔尼亞胡下台的口號，並要求提前選舉。

被哈馬斯武裝綁架的人質親屬也參與了抗議集會，他們要求內塔尼亞胡政府立刻與哈馬斯達成停火協議，讓人質回家。

在抗議過程中，示威者與警方和以民眾之間發生衝突。就在示威過程中，一輛汽車向着抗議人群高速行駛撞傷多人，造成5人受傷。事發後抗議民眾和內塔尼亞胡政府互相指責對方煽動了這起事故。

以巴衝突：圖為2024年4月6日，以色列特拉維夫，人們參加反對以色列總理內塔尼亞胡政府的抗議活動，並要求讓2023年10月7日被巴勒斯坦極端組織哈馬斯綁走的人質獲釋回家。（Reuters）

集會組織者告訴BBC稱，組織者表示，6日晚間抗議者在以色列各地約50個地點舉行了抗議活動。有十萬人參加了集會。這些示威者們要求內塔尼亞胡下台，提前舉行選舉。許多人揮舞着以色列國旗，舉着印有死亡人質埃拉德·卡齊爾照片的看板，敦促政府將人質活着帶回家。有抗議者舉着寫有「政府摧毀了這個國家，撕裂了這個國家」標語，還有人喊道內塔尼亞胡「有罪，有罪」！

集會現場，被扣押人員的親屬也舉起親人的照片參加抗議。這些親屬說，這場衝突已經持續了六個月，但政府仍未能成功將他們的親人送回家。他們擔心現在時間已經所剩不多了，要求政府立即採取行動，與哈馬斯達成釋放被扣押以色列人員的協議。

在抗議過程中，示威者與警方和以民眾之間發生衝突，警方和抗議者互相指責對方先動了手。

而一起事故進一步加劇了抗議活動的混亂。6日晚間，一輛汽車向着抗議人群高速行駛撞傷多人，造成5人受傷。根據視頻，一輛白色汽車的司機與乘客對着警察與抗議人群喊叫，隨後加速撞向人群，現場驚呼不斷。警方稱，這輛汽車撞傷3人後逃逸，肇事者最終被警察攔截並逮捕。傷者中有一人傷勢較為嚴重。

值得一提的是，事發後抗議民眾和內塔尼亞胡政府互相指責，6日早些時候，以色列交通部長米里·雷格夫在電視節目上聲稱，抗議者想要謀殺總理內塔尼亞胡。抗議集會組織者稱，這起撞人逃逸事件是由內塔尼亞胡政府煽動的。反對派領導人亞伊爾·拉皮德指責這次衝撞是「內塔尼亞胡政府不斷煽動的直接結果」，並表示要「繼續抗議」。

以巴衝突：圖為2024年4月6日，以色列特拉維夫，人們參加反對以色列總理內塔尼亞胡政府的抗議活動，並要求讓2023年10月7日被巴勒斯坦極端組織哈馬斯綁走的人質獲釋回家。（Reuters）

以色列總統赫爾佐格和其他政治領導人譴責特拉維夫一名司機涉嫌衝撞抗議者，造成5人受傷。赫爾佐格在一份聲明中稱這一事件「最為嚴重」，他警告說，「暴力是一條永遠不能越過的紅線」，並呼籲以色列繼續「團結一致」，不能回到「10月6日之前的分裂狀態」。

當下，巴以雙方繼續圍繞停戰進行談判，周日，也就是「阿克薩洪水」行動引發加沙衝突整整六個月後，雙方談判代表計劃在開羅會晤，試圖為這場殘酷的戰爭中達成停火協議。美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）和卡塔爾總理兼外長阿勒薩尼（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）將參加埃及、以色列和哈馬斯的談判。

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