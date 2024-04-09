拉夫羅夫：中俄將合作打擊恐怖主義　王毅：支持俄羅斯穩定發展

俄羅斯通訊社4月9日引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的話報道，俄羅斯和中國將合作打擊恐怖主義。



兩人會面時拉夫羅夫稱，俄羅斯和中國將在克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）恐怖襲擊事件發生後繼續在反恐方面進行合作。

拉夫羅夫稱，俄羅斯和中國將繼續進行反恐合作，其中包括音樂廳恐襲後的多邊機制範圍內的反恐合作。

拉夫羅夫也在會面中感謝中方向派觀察員觀察俄羅斯總統選舉。

拉夫羅夫強調，此次俄羅斯總統選舉是在「西方強硬外部施壓和基輔政權恐怖襲擊激增」的情況下舉行。

他說：「如你所知，對俄羅斯城市的炮擊變得更加頻繁，造成平民傷亡，且記錄到黑客多次試圖入侵我們的選舉系統。但投票成功進行，沒有任何事情阻礙俄羅斯選民自由且創紀錄地表達意願，這一點中國政府代表團可以確認。我們對貴國派遣觀察員表示感謝。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（俄羅斯駐華大使館）

兩人在會面時王毅表示，中方願支持俄羅斯在總統普京領導下穩定發展。

王毅再次代表中方對普京普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）以「創紀錄的支持度」再次當選俄羅斯聯邦總統表示祝賀。他表示，人民的支持是俄羅斯進步的源泉。相信在普京總統的堅強領導下，俄羅斯人民將擁有光明的未來。

「作為俄羅斯的友好鄰邦和全面戰略夥伴，我們將堅定支持俄羅斯在普京總統領導下穩定發展和復興。」王毅指出。

中國外長強調，莫斯科和北京還將進一步加強在世界舞台上的戰略合作。下半年起，在俄方擔任金磚國家主席國和中方擔任上合組織主席國框架內，兩國將互相提供有力支持，加強多邊互動。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪華，2024年4月8日會晤中國外長王毅（Telegram@Maria Zakharova）

中國《環球時報》4月9日刊文指出，中俄外交高層此次互動發生在美西方加緊遏制中俄的背景下，中俄雙方互有需要，經濟互補性很強，中俄關係發展有深厚的內在基礎和內在邏輯，不會因為美國的「博弈」而停滯或者逆轉。

文章援引《俄羅斯報》報道稱，拉夫羅夫定期訪華早已成為良好傳統。在擔任外交部長期間，拉夫羅夫曾20多次訪華，不僅到過北京，還到過中國其他舉辦各種國際會議的城市。

文章引述俄羅斯REN電視台報道表示，拉夫羅夫與中國同事的討論不僅是志同道合者之間的對話，更是朋友之間的對話。在拉夫羅夫抵達前，美國財政部長耶倫也抵達北京，她用與俄羅斯友好的後果來「威脅」中國，但沒有成功。以交替使用奉承和威脅的方式對待中國這樣一個具有五千年文明史的大國是無用的。在相互尊重的基礎上實現和平與合作，在這一點上北京和莫斯科非常接近。

拉夫羅夫4月8日抵達北京，對中國進行為期兩天的訪問，期間他將與中共中央政治局委員、外長王毅舉行會談。

中國外交部4月7日宣布，拉夫羅夫應王毅邀請，在8至9日訪華。俄羅斯塔斯社稱兩人將有會談。