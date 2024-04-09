王毅拉夫羅夫會晤後見傳媒　中方支持召開國際會議討論俄烏問題

中國外交部長王毅4月9日在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談後，兩人共同會見記者。王毅談到在烏克蘭問題上，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議。



根據中國外交部，王毅談到為了進一步鞏固和發展中俄關係，兩方要做到「五個始終」，包括雙方要始終遵循元首外交的戰略引領、雙方要始終堅持「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則、雙方要始終在大是大非面前堅守正道、雙方要始終在合作中追求普惠共贏，還有雙方要始終推動平等有序的世界多極化。

中國外交部長王毅2024年4月9日在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談（中國外交部）

他指兩國元首今年將繼續通過多種方式保持密切交往，雙方將以兩國元首共識為根本遵循，推動雙邊關係行穩致遠。

他又指中俄都認為當前世界大變局正在加速演進，「全球南方」聲勢卓然壯大，必須堅持大小國家一律平等，反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，切實推進國際關係民主化。

「北約不應把手伸向我們共同家園」

根據中國外交部，王毅也闡述中方對解決當前國際地區熱點問題的基本主張。

他稱中方處理熱點問題的出發點，一是維護聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和國際關系基本準則，二是以和為貴，積極勸和促談，推動當事方通過對話協調化解分歧，三是妥善照顧各方合理關切，尋求標本兼治、可持續的解決方案，四是堅持真正的多邊主義，反對任何搞陣營對立的「小圈子」，在亞太地區尤其如此。

他稱「北約不應該把手伸向我們的共同家園，任何分裂對抗的言行在亞太地區都沒有市場和未來。」

中國外交部長王毅2024年4月9日在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）舉行會談後見傳媒（中國外交部）

王毅又指在烏克蘭問題上，中方的根本遵循是中國國家主席習近平提出的「四個應該」，希望看到盡快停火止戰，中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與，公平討論所有和平方案的國際會議，無論是一軌，還是二軌，都可以探討。

他並稱在巴勒斯坦與以色列問題上，聯合國安理會通過的決議具有約束力，應當得到有效執行，立即實現無條件和持久的停火，中方支持聯合國安理會盡快討論並接受巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，支持巴勒斯坦人民實現獨立建國，呼籲重啟「兩國方案」，實現阿拉伯，猶太民族和平共處和中東地區的持久和平。