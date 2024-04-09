習近平晤拉夫羅夫　俄羅斯：料普京今年內訪問中國

中國國家主席習近平4月9日會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。俄外交部同日稱，預料俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）今年內訪華。據俄媒指，中國外長王毅在9日較早前與拉夫羅夫的會談中，提出以「雙重對抗」應對西方的「雙重遏制」。



俄衛網報道，拉夫羅夫表示莫斯科和北京將繼續落實兩國元首確定的新戰略任務，他在與習近平開始會談時稱「俄羅斯對中方這些年來所取得成就深感讚賞和欽佩，特別是過去10年間在習近平主席的領導下所取得的成就。」

拉夫羅夫表示相信，雙方將會共同辦好兩國建交75周年紀念活動。他指「雙方還將繼續落實兩國元首確定的新戰略任務。」

俄外長向習近平轉達俄羅斯總統普京的問候，並指出普京「高度評價了就今年3月俄總統選舉後發來的賀電」。

拉夫羅夫強調「普京總統的再次當選為兩國關係的連續性以及各領域關係取得新發展提供保障。」

4月9日較早前，俄羅斯通訊社引述拉夫羅夫的話報道，俄羅斯和中國將合作打擊恐怖主義。他也表示俄總統普京和習近平計劃在今年的上合組織及金磚（BRICS）峰會期間會面，並不排除在其他場合碰頭。

「雙重對抗」應對西方「雙重遏制」

拉夫羅夫4月8日抵達北京，對中國展開為期兩天的訪問，期間他也與中國外長王毅舉行會談。

據俄衛網指，王毅在會談中針對西方「雙重遏制」提出「雙重對抗」的主張。