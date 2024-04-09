習近平晤密克羅尼西亞總統：中方與島國關係發展不應受第三方干擾

國家主席習近平4月9日在北京與到訪的密克羅尼西亞（Micronesia）總統西米納（Wesley Simina）舉行會談，強調中方發展同島國關係，是南南合作框架內的互幫互助，既不針對第三方，也不應該受到第三方干擾。



習近平指出，中方主張各國在發展同太平洋島國關係時，應該堅持島國自主、堅持發展為先、堅持開放包容。島國有權選擇符合自身國情的發展道路，有權同所有發展夥伴開展友好合作。中方願繼續為島國發展提供力所能及的支持，開展三方或多方合作。

他表示，今年是中密建交35周年。中方願同密方一道，以兩國建交35周年為新起點，保持各層級交流對話，加強各領域互利合作，推動中密關係邁上新台階。雙方要堅守兩國全面戰略夥伴關係的政治定位，堅持互利共贏、共同發展的合作基調，加快推進共建「一帶一路」合作，加強基礎設施項目合作，密切文化、衛生、教育、地方等人文交流。

2024年4月9日下午，國家主席習近平在北京與密克羅尼西亞（Micronesia）總統西米納（Wesley Simina）舉行會談。（中國外交部圖片）

會談後，兩國元首共同見證簽署關於共建「一帶一路」、綠色發展、農業、醫療衛生、基礎設施、發展合作等領域多項雙邊合作文件。雙方將發表《中華人民共和國和密克羅尼西亞聯邦聯合聲明》。