美日舉辦峰會　料達多項合作鞏固雙邊關係

日本首相岸田文雄4月10日同美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會，預料將達成多項合作計劃，進一步鞏固夥伴關係。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）4月8日在美國戰略與國際研究中心（CSIS）的一個活動上透露，岸田與拜登舉行會談時，將達成的其中一項協議是建立一個聯合人道援助和救災樞紐，為遭遇自然災害的印太國家和地區運送緊急物資。



伊曼紐爾說，這個樞紐將設在日本，具體地點尚未確定，將用來儲存帳篷、水和醫藥品，以部署到印太地區的任何地方。他指出，最近日本和台灣發生地震等自然災害未來很可能會增加，需要美國和日本共同應對。

岸田訪美：圖為2024年4月9日，美國總統拜登（Joe Biden，右二）和第一夫人吉爾（Jill Biden，右一）在歡迎日本首相岸田文雄（左二）開始對美國進行國事訪問時合影。圖中左一為岸田夫人岸田裕子。（REUTERS/Kevin Lamarque）

目前在日本的美軍超過5.5萬人，在協助日本應對自然與人為災害方面經驗豐富，今後美日的抗災協作應會藉助美軍的經驗，也為本區域的災害作出快速反應。

路透社引述消息人士的話說，拜登和岸田可能會討論利用日本的子彈火車技術，在德克薩斯州投入數百億美元建造美國的首個高速鐵路系統。

熟悉峰會籌備工作的消息人士說，會談後的聯合聲明中應會提到這個連接達拉斯和休斯敦的高鐵項目。

據悉，這個長380公里的高鐵項目，預計耗資250億至300億美元（約1958億至2349億港元）。不過，拜登政府一名高級官員指出，高鐵項目還沒有成熟到領導人公開宣布進展的程度；消息人士也說，在訪問之前，最終協議的細節可能發生變化。

日本外交部拒絕對此置評，說兩國政府仍在協調會談的聯合聲明，白宮也拒絕發表評論。

岸田承諾讓日本的國防開支倍增，佔國內生產總值（GDP）的2％。日本計劃採購包括數百枚能夠打擊1000公里外目標的巡航導彈。作為潛在的軍火生產基地，日本對美國也變得很重要。

國防將是美日峰會首要議題

有高官透露，國防問題將是美日峰會的首要議題。拜登和岸田計劃成立一個國防工業委員會，讓日本造船廠工人對美國海軍艦艇進行更多維修工作。

官員也說，美國將聯合生產「愛國者3」導彈（Patriot Advanced Capability-3）視為新的工業防禦政策委員會的一個潛在項目，委員會的目標是尋找更有效生產武器系統的方法。「愛國者3」目前在日本生產，但成本嚴重超支。

《日經新聞》4月9日報道，微軟總裁史密斯（Bradford Lee Smith）受訪說，微軟公司將在未來兩年投資約29億美元（約227億港元），推動在日本的人工智能業務。史密斯指出，微軟將在岸田訪美時宣布有關計劃的細節。

另外，岸田啟程前告訴記者，他希望與拜登再次確認美日關係「日益堅如磐石」，但預計他將迴避對兩國關係不利的問題，包括新日本製鐵公司對美國鋼鐵公司的收購計劃。

岸田對記者說：「日本和美國是全球合作夥伴，在各種國際問題上共同發揮領導作用。我想通過此行確定日美關係比以往任何時候都更加牢固，這是向世界傳達這一信息的一次非常重要的機會。」

4月10日美日峰會後，岸田隔天將在國會聯席會議上發表講話，並在同一天晚些時候，與拜登及菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行首次美日菲三邊峰會。