美國海岸警衛隊反駁中國大使　稱在南太平洋登上中國漁船屬合法

美國海岸警衛隊駁斥一中國外交官的言論，稱美國海岸警衛隊近期與太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）警方一起登上中國漁船為合法行為。美國海岸警衛隊4月10日稱，應瓦努阿圖的要求進行海上聯合巡邏是為保護當地沿海漁業。



路透社3月報道，瓦努阿圖警察登上第一艘美國海岸警衛隊快艇在瓦努阿圖聯合巡邏時，並上了六艘中國漁船調查。這六艘中國漁船被發現違反了瓦努阿圖的漁業法。

圖為2024年2月26日，南太平洋瓦努阿圖，美國海岸警衛隊與瓦努阿圖漁業部及海警一同登船打擊非法捕撈。（Reuters）

中國駐新西蘭大使王小龍日前在大使館官網發布的一封信中說，美國利用與瓦努阿圖、基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）和巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea ）簽署的隨船觀察員協議，「對中國漁船進行的執法活動」違反了國際法。

王小龍在信中稱，這些協議對中國漁船不具約束力，信中還說：「中國沒有義務接受沿海國家以外的國家，對沿海國家專屬經濟區的捕魚活動執法。」

美國海岸警衛隊少將Michael Day4月10日說，王小龍的言論不正確，雙邊隨船觀察員協議符合國際法。

Michael Day在美國夏威夷檀香山，為美國海岸警衛隊快艇「哈里特·萊恩」號（Harriet Lane）完成太平洋島國巡邏舉行的新聞發布會說：「我們應東道國的要求登船，與他們聯合巡邏以保護其專屬經濟區。」

圖為2024年2月26日，南太平洋瓦努阿圖（Vanuatu），美國海岸警衛隊快艇Harriet Lane號在南太平洋巡邏。（Reuters）

他說：「自由與開放的印太地區是建立在遵守國際規則、規範和法律的基礎上，我很高興地說，美國海岸警衛隊是遵守所有國際法的，我們登船是合法的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

