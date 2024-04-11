以巴戰爭｜哈馬斯領袖哈尼亞5兒孫因以軍空襲亡　矢言不會投降

以巴新一輪停火談判舉行之際，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）3名兒子4月10日在以色列對加沙的空襲中喪生。哈馬斯發聲明說，空襲造成哈尼亞至少5名親人死亡，除了3名兒子，還有2人為哈尼亞的孫兒孫女。有分析認為，事件或令談判進一步陷於僵局。身在卡塔爾的哈尼亞稱，感謝上帝賜予他們殉難的榮譽。哈尼亞矢言其組織不會投降，又指以軍此類攻擊行動，不會動搖他的目標和要求。



半島電視台（Al Jazeera）播出的電話採訪中，哈尼亞指包括其兒子在內，哈馬斯成員將繼續爭取解放巴勒斯坦，將繼續前進、不會猶豫、不會動搖。他兒子的血將帶來希望、未來和自由。

半島電視台報道稱，哈尼亞3名兒子當時乘坐汽車，前往與親友慶祝10日開始的穆斯林開齋節，車輛被無人機發射的導彈擊中。

哈尼亞補充說，他已有近60名家人在戰爭中死亡，他的損失與其他巴勒斯坦人民相同。

哈尼亞於2017 年出任哈馬斯最高領袖，長年往來土耳其和卡塔爾首都多哈，避開以色列在加沙實施的旅行限制，並使他能夠在最新的停火談判中擔任代表，及保持與哈馬斯的主要盟友伊朗溝通。