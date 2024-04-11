韓國會選舉勝負已分：尹錫悅：重啟政府　李在明：國民偉大勝利

韓國第22屆韓國國會選舉4月11日點票全部完成，最大在野黨共同民主黨及其衛星政黨共贏得175個席位，繼續保持國會第一大黨地位。



來自國民力量黨的總統尹錫悅與黨友遭受重擊，當天韓國國務總理韓悳洙等多名政府高官同時請辭，尹錫悅拒絕下台，稱將「重啟政府」。



根據中央選舉管理委員會發布的選舉結果，共同民主黨及其衛星政黨共獲得175個席位，執政黨國民力量黨及其衛星政黨共獲得108個席位。此外，前法務部長官曹國主導組建的「祖國革新黨」奪得12個席位。

據韓聯社11日報道，韓國國務總理韓悳洙當天向總統尹錫悅口頭提出辭職。同時，總統秘書室室長、政策室室長等總統幕僚也表明辭職意向。國民力量黨黨魁韓東勳、尹錫悅高級助手、高級秘書等也「跳船」。

尹錫悅拒絕下台。韓國總統秘書室室長李官燮11日在記者會上稱，尹錫悅將虛心接受此次國會議員選舉顯現的民意，革新國政，為穩定經濟和民生竭盡全力。

韓國會共300席，在野陣營有望獲得約200個議席，維持朝小野大的局面，為彈劾總統尹錫悅鋪路，理論上可讓在野黨嘗試在2027年任期結束前提早「執包袱走人」，他剩下的3年任期恐將成為「跛腳鴨」。

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李在明：力阻國政倒退

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明11日當選仁川桂陽乙區議員後表示，將按照選民的要求，全力阻止治國理政倒退，力爭使其向前發展。他稱這不是民主黨的勝利，而是國民的偉大勝利。

李在明當天在首爾汝矣島黨部大樓舉行的選舉對策委員會解散儀式上表示，朝野都應當凝聚力量，消除民生經濟的危機。該黨將全力減輕民生痛苦，積極帶頭解決民生問題，解決國家危機。

李在明還呼籲當選國會議員在選後仍將以謙虛的姿態傾聽國民的心聲。

李在明說：「當選民選擇我時，這代表你們對尹錫悅政府的判斷，你們賦予共同民主黨責任，讓它為人民的生活負責，創造一個更好的社會。」

韓國最大在野黨共同民主黨2024年4月5日在首爾舉行拉票活動，圖為李在明（Getty）

促選民審判尹政府奏效

韓國各政黨候選人在是次選舉角逐國會300個議席。本次選舉登記選民約4428萬人，投票率初步統計為67%，創下自1992年第14屆國會議員選舉以來的最高紀錄。

有分析認為，這次國會選舉是對尹錫悅的一場全民公投。生活成本危機以及一連串政治醜聞的影響，打擊聲望。有媒體分析，高投票率顯示部份選民以選票懲罰尹政府。

韓聯社報道稱，在野陣營之所以能贏得壓倒性勝利，在於對尹錫悅政府的「審判論」可能發揮了關鍵作用。尹錫悅在剩餘的三年任期內，施政動力難免受挫，施政基調也將面臨改革呼聲。