美媒指伊朗最快週末前動手　精密導彈襲以色列

美媒4月12日引述一位知情人士稱，以色列正擬應對伊朗可能的報復襲擊。伊朗或最快在未來24至48小時內對以色列南或北進行直接攻擊。不過，一位聽取伊朗領導層簡報的人士說，攻擊計劃雖正在討論中，但未做出最終決定。



《華爾街日報》4月12日稱，上週以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革使館的附屬建築物攻擊，伊朗揚言報復。

美國情報界本週較早時的通報顯示，伊朗或代理人恐很快會對以色列的人、事或物攻擊；美方一名知情官員11日表示，美國的情報指向伊朗的報復就在近日發生，「很可能在以色列領土，而非海外他處的以方目標」。

《華爾街日報》引述伊朗革命衛隊一顧問稱，本週較早時革命衛隊已向最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）提出幾個打擊以色列的選項，包括使用精密中程導彈直表攻擊以色列

惟這名顧問透露，哈梅內伊尚未「拍板」，並對實行直接攻擊時導彈或被擊落、招致以色列大舉反擊伊朗戰略基建等反效果仍有顧慮，「打擊方案全呈交最高領袖面前，但他還在盤算政治風險」。

提報哈梅內伊選項還包括伊朗透過在敘利亞、伊拉克的代理人發動攻擊；據伊朗革命衛隊顧問與敘利亞政府方面消息，伊朗近日從倉庫搬出無人機，交給兩地的代理人團體。

伊朗與代理人也可能避開政擊以色列境內目標，轉而選擇打擊戈蘭高地（Golan Heights）；也有可能攻擊以色列駐外大使館，特別是在阿拉伯世界的使館，傳達親以色列者須付出代價的訊號。