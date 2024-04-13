澳洲悉尼商場7死持刀襲擊案不涉恐襲　40歲男疑犯遭警一槍斃命

澳洲悉尼東部的購物中心Westfield Bondi Junction發生多人被用刀刺傷的襲擊案。死亡人數增至7人。男疑犯被一名女警開槍擊斃。當局未有透露疑兇身份，僅稱此人已為警方所知，他40歲、是單獨犯案。外界目前未知對方的行兇動機。警方稱案件與恐怖襲無關。



數名傷者中，其中一名人是一名9個月大嬰兒，現時情況危殆。《衛報》澳洲版引述警方消息稱，嬰兒的媽媽是案中第六名死者。

新南威爾斯州警方接報後，封鎖購物中心，同時協助民眾疏散。而從社交平台流傳的片段顯示，多架警車及救護車到場，商場內的電子廣告牌顯示「緊急疏散」的告示，呼籲民眾立即離開。

一名目擊者向9 News表示，傷者之中包括一對母子，其中母親嚴重出血，多人嘗試為她止血，她的9個月大嬰兒的傷勢則不明。警方暫未有公布傷者情況，當地傳媒指，多人情況嚴重或危殆。

澳洲悉尼Westfield Bondi Junction 4月13日下午發生持刀襲擊事件，警方及救援人員接報到場。（AAP Image/Steven Saphore via REUTERS）

網上片段見到，有途人手持疑似欄杆的物體走向扶手電梯，與身穿綠色欖球衣的持刀男子對峙。另一張圖片則顯示相信是該名持刀男子中槍後被女警制伏的情況，他倒卧在地上，身邊有一大灘血跡。

警方稱，一名女督察接報到場，並與刀手對峙。對方舉起手上的刀，女警於是開槍，刀手中槍後傷重不治。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在社交平台X發文，表示已經接獲聯邦警方（AFP）的報告，他稱全國民眾都向受影響人士表達慰問，同時感謝警方及救援人員的英勇表現。

新州州長柯民思（Chris Minns）則發表聲明，對事件感到震驚，他感謝新州警方及救援人員的勇敢，同時自己已即時結束在日本的休假，啟程返回悉尼處理事件。