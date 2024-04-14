以軍：數十架來自伊朗無人機正飛往以色列 裝炸藥作大規模空襲

撰文：洪怡霖
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以色列傳媒4月13日報道，數十架由伊朗發射的無人機正飛往以色列，可能需時數小時才到達以色列。

以色列第12頻道13日稱，伊朗已向以色列目標發射數十架無人機，預計其飛行時間將持續數小時。

報道引述退休將軍亞德林（Amos Yadlin）稱，這些無人機每架都裝有20公斤炸藥，以色列防空部隊已做好擊落它們的準備。

以色列軍方表示，錫安之翼（Wing of Zion，以色列版空軍一號）因作戰考量而在空中飛行。

路透社引述安全消息稱，多架無人機從伊朗方向飛過伊拉克蘇萊曼尼亞省上空。

路透社引述2名伊拉克安全消息人士稱，數十架無人機在伊拉克領空從伊朗飛往以色列。伊拉克宣布關閉領空並停止所有空中交通。

路透社引述伊朗新聞電視台稱，伊朗革命衛隊已對以色列目標發動大規模無人機襲擊。

白宮稱伊朗已開始對以色列發動空襲，這次襲擊可能持續數小時。

以色列第12頻道稱，伊朗無人機預計當地時間上午2時抵達以色列。

以色列軍方證實伊朗從領土向以色列發射無人機。

約旦防空部隊已做好準備，攔截和擊落任何侵犯其領空的伊朗無人機。

據以色列時報，伊朗據稱向以色列發射了第二波無人機。

以色列第12頻道稱，以色列也向以色列發射巡航導彈，飛行時間較無人機更短。

金十數據報道，以色列官員稱，伊朗從多個地點發射「數百架攻擊型無人機」 。

伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，它發射數十架無人機與導彈，瞄準以色列特定地點。

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