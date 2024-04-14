伊朗三度稱「收手」警告以色列華府　倘美挺以報復　襲美軍基地

伊朗伊斯蘭革命衛隊在香港時間同日早上4時開始對以色列目標發動大規模導彈和無人機襲擊。以色列軍方稱，伊朗已向以發射200多枚導彈和攻擊型無人機，，但大部份已被攔截。以色列尚未有實質的下一步行動，局勢似有穩定的迹象，包括以色列及約旦已重開空域。



1444：伊朗高級軍官稱，對以色列行動取得買滿成功，不打算繼續行動。

1440 伊朗通過瑞士向美國傳話，稱如華府支持以色列的報復行動，伊朗將瞄準美國的基地。

1426 伊朗武裝部隊參謀長稱，如以色列報復，伊朗反應將比昨晚更大。

1419 以色列稱法國協助抵禦伊朗的無人機攻擊，軍方首席發言人稱，法國是參與防禦伊朗襲擊的國家之一。

1409 據《以色列時報》報道，一名以色列官員向該媒體表示，在14日上午進行的局勢評估中，以色列方面未就如何回應伊朗襲擊做出決定。

據報道，香港時間今晚8時將舉行戰時內閣會議，屆時將討論可能的應對措施。

1352 伊朗半官方法爾斯通訊社14日引述伊朗軍方消息人士稱，伊朗向約旦發出警告，如它支持以色列，約旦將成為下一個襲擊目標。

1341 以色列領空在關閉7小時後重開。

1307 據路透社報道，當地時間14日，以色列國防部長加蘭特發表視像講話表示，以色列已成功阻止了伊朗的第一輪大規模襲擊。同時，他警告說，對抗仍未結束，「我們必須保持警惕，注意以色列國防軍後方司令部的指示，為各種情況做好準備」

1256 以色列總理內塔尼亞胡辦公室在一份聲明中表示，哈馬斯拒絕關於送回以色列人質協議的最新提議，以色列將繼續「全力以赴」實現其在加沙的目標。

他稱方案被拒絕顯示加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）不希望達成協議，並試圖利用與伊朗的緊張關係，導致區域衝突升級。

1255 以色列在香港時間下午1230分重開空域。

1220 以色列軍方指，伊朗發射超過300個飛行物體，部份來自伊拉克和也門，其中有99%成功攔截。以軍批評伊朗進行危險的行為，將中東地區推向局勢升溫。當局強調以軍仍然正常運作，並商討跟進行動。

1219 內塔尼亞胡在社交平台X留言，稱以色列成功抵擋攻勢，重申團結就會獲勝。

1214 以色列防長加蘭特稱，以色列抵禦伊朗首波無人機及導彈攻擊，但警告衝突仍未結束。

1135 美國國防部表示，駐中東美軍攔截大量來自伊朗、伊拉克、敘利亞和也門的導彈和無人機。防長奧斯汀譴責伊朗及代理人的攻擊，呼籲伊朗即時停止攻擊並緩和局勢，重申美國無意與伊朗爆發衝突，但會毫不猶豫保護美軍部隊和協助以色列防衛。

1131 美媒Axios引述一名白宮高官指，拜登向內塔尼亞胡表明，華府反對以色列任何對伊朗的反擊行動。

1116 中國外交部表示，北京方面就事態升級深表關切，呼籲各方保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。外交部認為，今次形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落賽聯合國安理恉第2728號決議，盡快平息加沙衝突。北京方面呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。

1052 拜登發表聲明，稱以最強烈措辭譴責伊朗的襲擊，並會與七國集團（G7）協調共同的外交回應。

1050 路透社引述三名美國官員指，美軍擊落數十枚飛往以色列的伊朗導彈。

1040 美媒報道，美國防長奧斯汀向以色列防長加蘭特表示，如果以色列決定攻擊伊朗，應事先通知盟友。

1005 《紐約時報》引述美國官員指，初步評估認為，以色列在今次空襲中的損害甚微。

0942 以色列多間傳媒報道，以色列安全內閣已授權戰時內閣就如何回應伊朗對以色列境內的襲擊做出決定。這一授權意味着由總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特和反對黨領袖甘茨三人組成的戰時內閣可無需徵得安全內閣的同意，決定如何回應伊朗對以色列境內的襲擊，在需要快速決策時簡化相關流程。

0940 以軍表示，一名女孩在空襲中受傷。當地傳媒引述以色列一名高官稱，伊朗99%的導彈和無人機被攔截，並表示今次是伊朗首次從其領土向以色列發動襲擊，揚言以色列會很快作出果斷回應。

0937 中國駐伊朗大使館提醒當地的中國公民及企業加強安全預防措施。

0934 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）憂慮區內局勢升溫，敦促各方克制。沙特阿拉伯亦呼籲各方盡力阻止中東地區和民眾陷入戰爭風險之中。

0929 以色列軍方表示，伊朗的威脅已暫時解除，建議民眾無需準備到避難所。

0927 聯合國安理會預計在較後時間應以色列要求召開緊急會議，討論今次事件。

0923 以色列總理內塔尼亞胡與戰時內閣及情報部門舉行會議後，再與美國總統拜登通話。

0901 伊朗革命衛隊稱，伊朗的襲擊是對色列攻擊其外交機構的報復，警告美國不要介入兩國糾紛。部隊稱，任何支持和參與損害伊朗利益的行為，都會招來伊朗武裝力量的反擊。如美國介入戰事，駐中東地區的美國將遭打擊。

0８49 央視引述一名以色列高級官員稱，承諾該國會對伊朗的襲擊做出「前所未有的後應」，並敦促以色列人不要就寢，以目睹德黑蘭（伊朗首都）即將發生的事情。

0844 美以防長就以色列對伊朗的防禦行動進行通話。

0840 以色列總理內塔尼亞胡在位於特拉維夫的軍事總部召開戰時內閣會議時稱，如有人傷害以色列，該國必將還擊。

0816：央視引述伊朗媒體稱，伊朗成功打擊以軍用於襲擊伊朗駐敘利亞大使館的基地。

0743：伊朗官方通訊社發布的影片顯示，伊朗導彈擊中以色列領土。

0730 包括英國《每日電訊報》及霍士新聞在內的外媒發布聲稱是以色列境內拍得影片，顯示疑似彈如雨下的情況，半空出現大量疑為導彈的橘黃光點，以及或為爆炸引發的紅色爆炸火光。

0716 新華社引述以色列媒體報道，耶路撒冷、貝爾謝巴和迪莫納等多個城市14日凌晨響起巨大爆炸聲。新華社記者在耶路撒冷聽到防空警報以及數次巨大爆炸聲。

0706 央視引述以色列媒體報道，以色列官員稱，已在該國領空攔截百多架伊朗無人機。

0702 新華社稱，伊朗向以色列發射無人機和導彈後不久，敘利亞首都大馬士革凌晨傳出密集、巨大的爆炸聲。

0649 英國天空新聞稱，在伊朗出動無人機與導彈報復以色列之後，耶路撒冷響報大作，市內驚傳爆炸聲。

0626 伊朗逾百無人機預計在香港時間早上七時飛抵以色列。有英美戰機升空，協助以色列在伊朗-敘利亞邊境擊落部份

0605 以色列電視台報道，美國和英國戰機在伊拉克和敘利亞邊境擊落某些伊朗無人機。

0540 消息人士告訴伊朗國家通訊社，伊朗已向以色列發射第一波彈道導彈。

0530 埃及呼籲實行最大限度克制。

0520 英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以「最嚴厲措辭譴責伊朗對以色列的鹵莽攻擊」。

0513 以色列軍方迄今已識別出100多架從伊朗發射到以色列的爆炸性無人機。以色列空軍正在追蹤無人機，並為更多攻擊做準備，其中可能還包括導彈。

0505 以色列第12頻道稱，伊朗發射約100架無人機和巡航導彈，其中某些已在敘利亞或約旦上空遭擊落。

以色列第12頻道13日稱，伊朗已向以色列目標發射數十架無人機，預計其飛行時間將持續數小時。

報道引述退休將軍亞德林（Amos Yadlin）稱，這些無人機每架都裝有20公斤炸藥，以色列防空部隊已做好擊落它們的準備。

以色列軍方表示，錫安之翼（Wing of Zion，以色列版空軍一號）因作戰考量而在空中飛行。

路透社引述安全消息稱，多架無人機從伊朗方向飛過伊拉克蘇萊曼尼亞省上空。

路透社引述2名伊拉克安全消息人士稱，數十架無人機在伊拉克領空從伊朗飛往以色列。伊拉克宣布關閉領空並停止所有空中交通。

路透社引述伊朗新聞電視台稱，伊朗革命衛隊已對以色列目標發動大規模無人機襲擊。

白宮稱伊朗已開始對以色列發動空襲，這次襲擊可能持續數小時。

以色列第12頻道稱，伊朗無人機預計當地時間上午2時抵達以色列。

以色列軍方證實伊朗從領土向以色列發射無人機。

約旦稱，其防空部隊已做好準備，攔截和擊落任何侵犯其領空的伊朗無人機。

據以色列時報，伊朗據稱向以色列發射了第二波無人機。

以色列第12頻道稱，伊朗也向以色列發射巡航導彈，飛行時間較無人機更短。

伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，它發射數十架無人機與導彈，瞄準以色列特定地點。伊朗革命衛隊表示，對以色列的攻擊是對以色列國防軍襲擊大馬士革領事館的回應

以色列航空取消13至14日的15班航班。

《以色列時報》指，影片顯示，伊朗「見證者-136」型無人機飛越伊拉克飛往以色列。

據伊朗有關媒體稱，伊朗已向以色列發射了第3波無人機。