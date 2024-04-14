伊朗空襲以色列多市驚傳爆炸聲　以官稱已在領空外攔截百多無人機

以色列傳媒4月13日報道，數十架由伊朗發射的無人機正飛往以色列，在預計導彈飛抵以色列境內的時間，即接近香港時間早上7時，英美媒體都報道，耶路撒冷警報大作，半空出現爆炸聲。



0716 新華社引述以色列媒體報道，耶路撒冷、貝爾謝巴和迪莫納等多個城市14日凌晨響起巨大爆炸聲。新華社記者在耶路撒冷聽到防空警報以及數次巨大爆炸聲。

0706 央視引述以色列媒體報道，以色列官員稱，已在該國領空攔截百多架伊朗無人機。

0702 新華社稱，伊朗向以色列發射無人機和導彈後不久，敘利亞首都大馬士革凌晨傳出密集、巨大的爆炸聲。

0649 英國天空新聞稱，在伊朗出動無人機與導彈報復以色列之後，耶路撒冷響報大作，市內驚傳爆炸聲。

0626 伊朗逾百無人機預計在香港時間早上七時飛抵以色列。有英美戰機升空，協助以色列在伊朗-敘利亞邊境擊落部份

0605 以色列電視台報道，美國和英國戰機在伊拉克和敘利亞邊境擊落某些伊朗無人機。

0540 消息人士告訴伊朗國家通訊社，伊朗已向以色列發射第一波彈道導彈。

0530 埃及呼籲實行最大限度克制。

0520 英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以「最嚴厲措辭譴責伊朗對以色列的魯莽攻擊」。

0513 以色列軍方迄今已識別出100多架從伊朗發射到以色列的爆炸性無人機。以色列空軍正在追蹤無人機，並為更多攻擊做準備，其中可能還包括導彈。

0505 以色列第12頻道稱，伊朗發射約100架無人機和巡航導彈，其中某些已在敘利亞或約旦上空遭擊落。

以色列第12頻道13日稱，伊朗已向以色列目標發射數十架無人機，預計其飛行時間將持續數小時。

報道引述退休將軍亞德林（Amos Yadlin）稱，這些無人機每架都裝有20公斤炸藥，以色列防空部隊已做好擊落它們的準備。

以色列軍方表示，錫安之翼（Wing of Zion，以色列版空軍一號）因作戰考量而在空中飛行。

路透社引述安全消息稱，多架無人機從伊朗方向飛過伊拉克蘇萊曼尼亞省上空。

路透社引述2名伊拉克安全消息人士稱，數十架無人機在伊拉克領空從伊朗飛往以色列。伊拉克宣布關閉領空並停止所有空中交通。

路透社引述伊朗新聞電視台稱，伊朗革命衛隊已對以色列目標發動大規模無人機襲擊。

白宮稱伊朗已開始對以色列發動空襲，這次襲擊可能持續數小時。

以色列第12頻道稱，伊朗無人機預計當地時間上午2時抵達以色列。

以色列軍方證實伊朗從領土向以色列發射無人機。

約旦稱，其防空部隊已做好準備，攔截和擊落任何侵犯其領空的伊朗無人機。

據以色列時報，伊朗據稱向以色列發射了第二波無人機。

以色列第12頻道稱，伊朗也向以色列發射巡航導彈，飛行時間較無人機更短。

伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，它發射數十架無人機與導彈，瞄準以色列特定地點。伊朗革命衛隊表示，對以色列的攻擊是對以色列國防軍襲擊大馬士革領事館的回應

以色列航空取消13至14日的15班航班。

《以色列時報》指，影片顯示，伊朗「目擊者—136」型無人機飛越伊拉克飛往以色列。

據伊朗有關媒體稱，伊朗已向以色列發射了第3波無人機。