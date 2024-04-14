伊朗空襲以色列後　警告美國勿介入　否則打擊駐中東美軍

以色列傳媒4月13日報道，數十架由伊朗發射的無人機正飛往以色列，在預計導彈飛抵以色列境內的時間，即接近香港時間早上7時，英美媒體都報道，耶路撒冷警報大作，半空出現爆炸聲。



0901 伊朗革命衛隊稱，伊朗的襲擊是對色列攻擊其外交機構的報復，警告美國不要介入兩國糾紛。部隊稱，任何支持和參與損害伊朗利益的行為，都會招來伊朗武裝力量的反擊。如美國介入戰事，駐中東地區的美國將遭打擊。

0949 央視引述一名以色列高級官員稱，承諾該國會對伊朗的襲擊做出「前所未有的後應」，並敦促以色列人不要就寢，以目睹德黑蘭（伊朗首都）即將發生的事情。

0844 美以防長就以色列對伊朗的防禦行動進行通話。

0840 以色列總理內塔尼亞胡在位於特拉維夫的軍事總部召開戰時內閣會議時稱，如有人傷害以色列，該國必將還擊。

0816：央視引述伊朗媒體稱，伊朗成功打擊以軍用於襲擊伊朗駐敘利亞大使館的基地。

0743：伊朗官方通訊社發布的影片顯示，伊朗導彈擊中以色列領土。

0730 包括英國《每日電訊報》及霍士新聞在內的外媒發布聲稱是以色列境內拍得影片，顯示疑似彈如雨下的情況，半空出現大量疑為導彈的橘黃光點，以及或為爆炸引發的紅色爆炸火光。

0716 新華社引述以色列媒體報道，耶路撒冷、貝爾謝巴和迪莫納等多個城市14日凌晨響起巨大爆炸聲。新華社記者在耶路撒冷聽到防空警報以及數次巨大爆炸聲。

0706 央視引述以色列媒體報道，以色列官員稱，已在該國領空攔截百多架伊朗無人機。

0702 新華社稱，伊朗向以色列發射無人機和導彈後不久，敘利亞首都大馬士革凌晨傳出密集、巨大的爆炸聲。

0649 英國天空新聞稱，在伊朗出動無人機與導彈報復以色列之後，耶路撒冷響報大作，市內驚傳爆炸聲。

0626 伊朗逾百無人機預計在香港時間早上七時飛抵以色列。有英美戰機升空，協助以色列在伊朗-敘利亞邊境擊落部份

0605 以色列電視台報道，美國和英國戰機在伊拉克和敘利亞邊境擊落某些伊朗無人機。

0540 消息人士告訴伊朗國家通訊社，伊朗已向以色列發射第一波彈道導彈。

0530 埃及呼籲實行最大限度克制。

0520 英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以「最嚴厲措辭譴責伊朗對以色列的魯莽攻擊」。

0513 以色列軍方迄今已識別出100多架從伊朗發射到以色列的爆炸性無人機。以色列空軍正在追蹤無人機，並為更多攻擊做準備，其中可能還包括導彈。

0505 以色列第12頻道稱，伊朗發射約100架無人機和巡航導彈，其中某些已在敘利亞或約旦上空遭擊落。

以色列第12頻道13日稱，伊朗已向以色列目標發射數十架無人機，預計其飛行時間將持續數小時。

報道引述退休將軍亞德林（Amos Yadlin）稱，這些無人機每架都裝有20公斤炸藥，以色列防空部隊已做好擊落它們的準備。

以色列軍方表示，錫安之翼（Wing of Zion，以色列版空軍一號）因作戰考量而在空中飛行。

路透社引述安全消息稱，多架無人機從伊朗方向飛過伊拉克蘇萊曼尼亞省上空。

路透社引述2名伊拉克安全消息人士稱，數十架無人機在伊拉克領空從伊朗飛往以色列。伊拉克宣布關閉領空並停止所有空中交通。

路透社引述伊朗新聞電視台稱，伊朗革命衛隊已對以色列目標發動大規模無人機襲擊。

白宮稱伊朗已開始對以色列發動空襲，這次襲擊可能持續數小時。

以色列第12頻道稱，伊朗無人機預計當地時間上午2時抵達以色列。

以色列軍方證實伊朗從領土向以色列發射無人機。

約旦稱，其防空部隊已做好準備，攔截和擊落任何侵犯其領空的伊朗無人機。

據以色列時報，伊朗據稱向以色列發射了第二波無人機。

以色列第12頻道稱，伊朗也向以色列發射巡航導彈，飛行時間較無人機更短。

伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，它發射數十架無人機與導彈，瞄準以色列特定地點。伊朗革命衛隊表示，對以色列的攻擊是對以色列國防軍襲擊大馬士革領事館的回應

以色列航空取消13至14日的15班航班。

《以色列時報》指，影片顯示，伊朗「目擊者—136」型無人機飛越伊拉克飛往以色列。

據伊朗有關媒體稱，伊朗已向以色列發射了第3波無人機。