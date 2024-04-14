伊朗施襲拜登坐鎮宮戰情室畫面曝光　重申美國堅定支持以色列

以色列傳媒4月13日報道，數十架由伊朗發射的無人機正飛往以色列，可能需時數小時才到達以色列。根據以色列電視台，伊朗無人機預計當地時間上午2時（香港時間上午7時）抵達以色列。



由於擔心發生攻擊事件，美國總統拜登臨時決定縮短13日前往德拉瓦州的行程，回白宮與他的國家安全團隊進行磋商。攻擊消息傳出時，他仍在返回華盛頓的直升機上。

白宮稱，拜登會在白宮戰情室與包括國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）和中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在內的高級官員會面。

拜登在X表示：「我剛與我的國家安全團隊會面，以了解伊朗襲擊以色列的最新情況。我們對以色列安全免受伊朗及其代理人威脅的承諾是堅如鋼鐵。」

以色列第12頻道稱，伊朗無人機預計當地時間上午2時抵達以色列。以色列第12頻道稱，美國和英國戰機在伊拉克和敘利亞邊境擊落某些伊朗無人機。

這間傳媒13日較早前稱，伊朗已向以色列目標發射數十架無人機，預計其飛行時間將持續數小時。報道引述退休將軍亞德林（Amos Yadlin）稱，這些無人機每架都裝有20公斤炸藥，以色列防空部隊已做好擊落它們的準備。

報道指，伊朗發射約100架無人機和巡航導彈，其中某些已在敘利亞或約旦上空遭擊落。

消息人士之後又告訴伊朗國家通訊社，伊朗已向以色列發射第一波彈道導彈。

伊朗革命衛隊其後在一份聲明中表示，它發射數十架無人機與導彈，瞄準以色列特定地點，對以色列的攻擊是對以色列國防軍襲擊大馬士革領事館的回應。