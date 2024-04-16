美媒指歐盟擬調查中國醫療器材採購　邁瑞醫療：合規參與市場競爭

美媒4月15日引述知情人士報道，歐盟擬針對中國採購醫療器材展開調查，以研究北京是否不公平地偏袒國內供應商。中國醫療器械企業邁瑞醫療回應稱，向來嚴格遵守世界各國法律法規及監管要求，依法合規參與市場競爭。



彭博社15日引述知情人士稱，歐盟可能最早在4月中旬宣布對中國醫療器材採購啓動調查，以應對中國政府被指不公平地偏袒國內供應商的擔憂，調查可能導致歐盟限制中國參與其招標。

報道指，調查會從公司和成員國收集信息，主要目的是與中國展開對話，以確保市場公平和開放。

邁瑞醫療：在歐銷售不受影響

邁瑞醫療方面對於歐盟可能對中國醫療器械採購啟動調查回應稱，邁瑞醫療已對此作出全面評估，由於調查要調用歐盟的國際採購工具（IPI），其調查範圍為500萬歐元以上的單筆合約，公司在歐洲的單筆合約沒有符合該規則的，因此不在調查範圍內，目前在歐洲銷售不會受到影響，公司經營一切正常。

邁瑞醫療強調一向積極踐行自由貿易理念，嚴格遵守世界各國法律法規及監管要求，依法合規參與市場競爭。邁瑞醫療稱將密切注意市場風險，繼續發揮已經建立起的全球化平台優勢，通過持續加強海外市場的拓展力度，向世界級企業邁進。