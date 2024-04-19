以色列空襲伊朗報復：以有限度襲擊展示實力

撰文：許懿安
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伊朗伊斯蘭革命衛隊與人民動員部隊、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝協調，4月13日使用無人機、巡航導彈和彈道導彈對以色列和戈蘭高地進行打擊。以色列疑在19日報復，伊朗、伊拉克及敘利亞當天凌晨傳出爆炸聲。當地媒體稱伊朗一座機場以及2個空軍基地附近發生爆炸。敘利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。

1444：敘利亞官軍方消息人士的話稱，以色列導彈襲擊了敘利亞南部地區的防空陣地，導致物資損失。

1438：一名伊朗分析人士19日對國營電視台表示，伊斯法罕防空系統擊落的小型無人機是由「伊朗境內的卧底」操控的。

這位不願透露姓名的伊朗官員表示：「事件的外國來源尚未得到證實。我們沒有受到任何外部攻擊，[內部]討論更傾向於有滲透而不是攻擊。」

1433：伊朗高級官員在該國受襲後告訴路透社：沒有即時報復的計劃，對於幕後黑手是誰也沒有說明。

1430：路透社稱，敘利亞官方媒體19日引述軍方消息人士的話稱，以色列導彈襲擊了敘利亞南部地區的防空陣地。

1408：國際原子能機構確認，伊朗核設施未受損。

1406：據伊朗國家電視台報道，伊朗陸軍高級指揮官米罕多斯稱，「夜間襲擊沒有造成任何損失，伊斯法罕傳出的聲音是由於防空系統瞄準了『可疑物體』」。

1258：伊朗航空部門說，伊朗航班限制取消。

圖為2024年4月15日鏡頭下伊朗德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad International Airport,）客運大樓。據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2024年4月19日報道，伊朗德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場暫時停飛國際航班。伊朗航空部門宣佈，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班也暫緩飛行。(新華社)

1223：伊媒稱當地時間凌晨，伊斯法罕上空出現三架無人機。伊朗軍方啟動防空系統，並擊落這些無人機。

1153：《以色列時報》：美國駐耶路撒冷大使館在以色列襲擊伊朗後發出安全警報。

1152：《紐約時報》稱，以色列國防官員稱軍方襲擊了伊朗。

1151：美國官員此前告訴美媒，以色列對伊朗進行了襲擊。以色列拒絕證實該國是伊斯法罕爆炸事件的幕後黑手。

《以色列時報》報道，當被問及有關伊朗和敘利亞爆炸和襲擊的報道時，以色列軍方告訴法媒，「我們目前對此沒有評論」。總理辦公室拒絕證實以色列是伊斯法罕爆炸事件的幕後黑手。

▼俄衛網在社交媒體X轉發影片，引述媒體稱德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）及設拉子（Shiraz）受襲：

▼有學者在社交媒體X轉

1133：消息人士稱，美國並未參與針對伊朗的襲擊，但以色列確實向華盛頓通報了其發動襲擊的意圖。

1130：伊朗官員對路透表示：伊朗沒有受到導彈襲擊，伊斯法罕聽到的爆炸聲是伊朗防空系統啟動的結果。

1129：據俄新社19日報道，對於有消息稱「以色列對伊朗境內目標進行襲擊」，五角大樓告訴俄新社，目前「無可奉告」。

1123：美媒CNN援引一位美國官員的話說，關於伊朗4月13日襲擊事件，美國不支持以色列的回應。

1108：美媒：以色列對伊朗發動了「有限」的襲擊。

1107：據伊朗國家電視台：伊朗伊斯法罕地區激活防空系統以應對無人機襲擊。

▼有學者在社交媒體X轉發影片，稱相信是伊朗中部城市伊斯法罕被以色列的導彈擊中的影片。他指防空系統投入運作，以及Shadi Salami空軍基地附近防空警報大作：

1106：荷蘭媒體BNO新聞：伊朗官員稱多架無人機被防空系統擊落，同時否認遭遇導彈襲擊。

1105：伊通社19日報道，伊朗航空部門宣布，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班暫停飛行。

1103：以軍稱，以色列北部響起警報聲。

1051：伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗西北城市大不里士發生爆炸。

1050：由於所有航班被取消，德黑蘭霍梅尼國際機場的官員敦促所有乘客撤離機場。

1049：受消息刺激，市場急劇波動，黃金重新突破2400美元關口、油價跳升3%。

1045：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

1031：據伊朗國家電視台報道，伊朗首都德黑蘭附近發生強烈爆炸。

1030：根據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布境內所有基地和營地進入最高戒備狀態。

1020：伊朗多個城市暫停航班升降。

1015：因應伊朗疑遭以色列轟炸，多地領空緊急關閉。伊朗國營電視台稱，伊斯法罕省附近的航班都已改道別處。

1013：據伊朗法爾斯通訊社19日報道，伊斯法罕機場和謝卡里空軍基地附近聽到爆炸聲。

0922：據以色列《耶路撒冷郵報》與巴勒斯坦《聖城報》19日稱，當天，伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省（Suwayda）和伊朗伊斯法罕省當天凌晨傳出爆炸聲。

0945：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）
伊朗報復或成以色列「加沙戰敗」的最後一擊拜登按住了以色列？不可小覷以色列極右翼　還有一大變數中國行事的關鍵不是阻止伊朗或阻止以色列伊朗點到為止　是能力有限還是有理有節？
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