以色列空襲伊朗報復：以有限度襲擊展示實力

伊朗伊斯蘭革命衛隊與人民動員部隊、黎巴嫩真主黨和也門胡塞武裝協調，4月13日使用無人機、巡航導彈和彈道導彈對以色列和戈蘭高地進行打擊。以色列疑在19日報復，伊朗、伊拉克及敘利亞當天凌晨傳出爆炸聲。當地媒體稱伊朗一座機場以及2個空軍基地附近發生爆炸。敘利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。



1444：敘利亞官軍方消息人士的話稱，以色列導彈襲擊了敘利亞南部地區的防空陣地，導致物資損失。

1438：一名伊朗分析人士19日對國營電視台表示，伊斯法罕防空系統擊落的小型無人機是由「伊朗境內的卧底」操控的。

這位不願透露姓名的伊朗官員表示：「事件的外國來源尚未得到證實。我們沒有受到任何外部攻擊，[內部]討論更傾向於有滲透而不是攻擊。」

1433：伊朗高級官員在該國受襲後告訴路透社：沒有即時報復的計劃，對於幕後黑手是誰也沒有說明。

1430：路透社稱，敘利亞官方媒體19日引述軍方消息人士的話稱，以色列導彈襲擊了敘利亞南部地區的防空陣地。

1408：國際原子能機構確認，伊朗核設施未受損。

1406：據伊朗國家電視台報道，伊朗陸軍高級指揮官米罕多斯稱，「夜間襲擊沒有造成任何損失，伊斯法罕傳出的聲音是由於防空系統瞄準了『可疑物體』」。

1258：伊朗航空部門說，伊朗航班限制取消。

圖為2024年4月15日鏡頭下伊朗德黑蘭梅赫拉巴德機場（Mehrabad International Airport,）客運大樓。據伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2024年4月19日報道，伊朗德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場暫時停飛國際航班。伊朗航空部門宣佈，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班也暫緩飛行。(新華社)

1223：伊媒稱當地時間凌晨，伊斯法罕上空出現三架無人機。伊朗軍方啟動防空系統，並擊落這些無人機。

1153：《以色列時報》：美國駐耶路撒冷大使館在以色列襲擊伊朗後發出安全警報。

1152：《紐約時報》稱，以色列國防官員稱軍方襲擊了伊朗。

1151：美國官員此前告訴美媒，以色列對伊朗進行了襲擊。以色列拒絕證實該國是伊斯法罕爆炸事件的幕後黑手。

《以色列時報》報道，當被問及有關伊朗和敘利亞爆炸和襲擊的報道時，以色列軍方告訴法媒，「我們目前對此沒有評論」。總理辦公室拒絕證實以色列是伊斯法罕爆炸事件的幕後黑手。

▼俄衛網在社交媒體X轉發影片，引述媒體稱德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）及設拉子（Shiraz）受襲：

▼有學者在社交媒體X轉

1133：消息人士稱，美國並未參與針對伊朗的襲擊，但以色列確實向華盛頓通報了其發動襲擊的意圖。

1130：伊朗官員對路透表示：伊朗沒有受到導彈襲擊，伊斯法罕聽到的爆炸聲是伊朗防空系統啟動的結果。

1129：據俄新社19日報道，對於有消息稱「以色列對伊朗境內目標進行襲擊」，五角大樓告訴俄新社，目前「無可奉告」。

1123：美媒CNN援引一位美國官員的話說，關於伊朗4月13日襲擊事件，美國不支持以色列的回應。

1108：美媒：以色列對伊朗發動了「有限」的襲擊。

1107：據伊朗國家電視台：伊朗伊斯法罕地區激活防空系統以應對無人機襲擊。

▼有學者在社交媒體X轉發影片，稱相信是伊朗中部城市伊斯法罕被以色列的導彈擊中的影片。他指防空系統投入運作，以及Shadi Salami空軍基地附近防空警報大作：

1106：荷蘭媒體BNO新聞：伊朗官員稱多架無人機被防空系統擊落，同時否認遭遇導彈襲擊。

1105：伊通社19日報道，伊朗航空部門宣布，梅赫拉巴德、伊斯法罕、設拉子等地多處機場的航班暫停飛行。

1103：以軍稱，以色列北部響起警報聲。

1051：伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗西北城市大不里士發生爆炸。

1050：由於所有航班被取消，德黑蘭霍梅尼國際機場的官員敦促所有乘客撤離機場。

1049：受消息刺激，市場急劇波動，黃金重新突破2400美元關口、油價跳升3%。

1045：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

1031：據伊朗國家電視台報道，伊朗首都德黑蘭附近發生強烈爆炸。

1030：根據伊朗媒體報道，伊朗革命衛隊（IRGC）宣布境內所有基地和營地進入最高戒備狀態。

1020：伊朗多個城市暫停航班升降。

1015：因應伊朗疑遭以色列轟炸，多地領空緊急關閉。伊朗國營電視台稱，伊斯法罕省附近的航班都已改道別處。

1013：據伊朗法爾斯通訊社19日報道，伊斯法罕機場和謝卡里空軍基地附近聽到爆炸聲。

0922：據以色列《耶路撒冷郵報》與巴勒斯坦《聖城報》19日稱，當天，伊拉克巴格達省和巴比倫省、敘利亞南部蘇韋達省（Suwayda）和伊朗伊斯法罕省當天凌晨傳出爆炸聲。

0945：美國廣播公司（ABC）引述美國官員稱，以色列導彈擊中設施。