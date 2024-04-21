日本自衛隊2直升機空難　或曾發生碰撞

日本海上自衛隊2架SH-60K直升機4月20日晚進行訓練演習時失蹤，最終在伊豆群島附近墜毀，1死7失蹤。日本防衛大臣木原稔21日說，因兩部飛行記錄儀（Flight Data Recorder，FDR）被發現的位置相近，認為它們可能曾發生碰撞。



新華社21日稱，兩架直升機分別於當地時間20日晚上10時38分和11時4分在伊豆群島鳥島東部270公里的海域失聯。每部直升機載有4名機組人員，事發時正在進行夜間反潛巡邏訓練。21日凌晨兩架直升機被確認已經墜毀。

共同網報道，兩架失事的直升機分屬日本德島縣小松島航空基地和長崎縣大村航空基地，機型均為SH-60K巡邏直升機。

這款直升機在美國海軍軍機的基礎上設置有日本海上自衛隊獨有的反潛系統。

圖為日本海上自衛隊網站發佈的SH-60K巡邏直升機照片。（日本海上自衛隊網站）

木原說，事故發生後1名機組人員獲救，但21日清晨被確認死亡。此外，海上自衛隊已在事故現場發現兩個「黑盒」並打撈上來，兩架直升機相撞後墜毀的可能性較高。

搜救隊在失事海域附近發現主旋翼葉片等部份部件，並尋回兩個FDR，防衛省因此判斷兩機墜毀。此外由於兩個FDR被發現的位置相近，所以認為兩機有可能在空中發生碰撞。

墜機事故發生後，海上自衛隊暫停相關機型的飛行訓練。