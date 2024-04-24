對華出口按年降4.3%　美中貿委會：籲美國立法者慎重對待中美政策

「我們必須提醒美國立法者和有影響力的人士慎重對待中美貿易政策。」4月23日，美中貿易全國委員會（USCBC）發布最新《美國對華出口報告》，會長艾倫（Craig Allen）作出上述表述。



該報告顯示，2023年美國對華商品出口已出現下滑。去年，美國向中國出口了1449億美元的商品，較前一年達到創紀錄的1514億美元下降了4.3%。

其中，半導體及其零件的出口出現了數十億美元的下跌。該類別商品出口於2021年達到峰值，至此已下跌52％。全美此類商品出口下降的大部分來自俄勒岡州。

USCBC分析認為，俄烏衝突、中美關係，加之關稅等長期壁壘因素，對中美雙邊貿易關係產生了一定影響。同時，全球地緣政治緊張態勢和經濟增長放緩也導致美國對其他主要市場出口下降。

圖為2024年3月5日，拜登在馬里蘭州一個機場登上空軍一號前，回應媒體的問題。（Reuters）

報告稱，儘管與前一年相比減少了70億美元的出口額，但油籽和穀物仍然是美國對華出口的主要商品。

不過，USCBC指出，如果其他國家的生產者進一步提高競爭力，或者這些商品成為未來關稅爭端的目標，該行業面臨的挑戰將會加劇。

報告補充稱，許多國會議員和政治領導人正在積極提議美國對中國進口商品提高關稅，但這可能會引發關稅反制，對美國農業部門產生不利影響。

「美國各個州和國會選區都與中國有着獨特的經貿關係，我們有必要提醒美國立法者和有影響力的人士慎重對待中美貿易政策。」美中貿易全國委員會會長艾倫說。

他強調，當中美兩國的決策者思量關乎雙邊關係未來的決定時，他們應考慮到中美經貿往來也有助於地緣政治的穩定。

圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

中國是美國商品和服務出口主要市場。數據顯示，中國是美國僅次於加拿大和墨西哥的第三大商品出口市場（2023年）和第六大服務出口市場（2022年）。就2022年的商品和服務出口總額而言，中國是美國3個州的最大出口市場、32個州的前三大出口市場、以及43個州的前五大出口市場。

根據報告，2022年美國對華出口還支撐了約93.1萬個美國就業崗位，超過日本（50.3萬）和韓國（37.2萬）市場所支撐的美國就業崗位總和。其中，美國對華農業和畜牧業出口為美提供的就業崗位遠超其他行業。

美中貿易全國委員會是一家非政府、無黨派、非營利的機構，擁有270多家在華經營的美國會員公司。美中貿委會每年春季發布上一年度的對華出口報告。

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