布林肯今訪華抵達上海　4月26日見王毅　路透社：或晤習近平

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華，4月24日抵達上海，他此行會在上海會晤商界領袖，然後26日會在北京會晤中國外長王毅。他形容這次會展開密集的面對面外交，並談到台灣問題會是此行的重要議題。



路透社指，布林肯在這次行程也或會與習近平見面。

布林肯24日在社交網站發文表示，他會前往上海和北京展開密集的面對面外交，「我們持續、直接的參與，對在美國人與世界民眾最關鍵議題上取得進展至關重要。」

他也談到台灣議題會是行程的重要議題，他指「在我們於烏克蘭和以色列取得成功的外交後，我們將熱切致力在台灣方面取得同樣的成功，特別是在援助法案剛通過後。這是我此行的主要原因。」

中方聚焦「五大目標」

在布林肯訪華前夕，中國外交部北美大洋洲司負責人23日表明中方主要聚焦五大目標，包括樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作及共同承擔大國責任，又指樹立正確認知是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」，中美到底是夥伴還是對手，是一個根本性的問題，不能犯顛覆性的錯誤。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）4月20日談及布林肯訪華行程時稱，他訪華期間將在上海和北京與中國高級官員會面，「討論一系列雙邊、地區和全球問題」，包括中東、烏克蘭戰爭、南海和台灣海峽。

↓ 布林肯2023年6月訪華時晤習近平 ↓

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米勒還指出，布林肯將與中方就美國總拜登及中國國家主席習近平2023年11月會晤達成的承諾，討論正在進行的工作，當中包括「恢復禁毒合作、軍事交流、人工智能以及加強民間聯繫」方面取得的進展。他並將重申即使兩國有一些領域有分歧，美國和中國「負責任地管理競爭」的重要性。