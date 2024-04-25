緬軍政府軍反攻妙瓦底　地方武裝「暫時撤退」

一名官員4月24日說，在緬甸軍政府軍反攻後，反叛組織克倫民族聯盟從泰國邊境的妙瓦底鎮「暫時撤退」。克倫民族聯盟（KNU）本月奪取了妙瓦底重要的貿易站。



路透社報道，官員蘇多尼（Saw Taw Nee）說：「克倫民族聯盟將摧毀向妙瓦底進軍的軍政府部隊及其後備部隊。」他沒有透露下一步將採取什麼行動。

妙瓦底4月20日爆發戰鬥，叛軍奮力驅逐困在邊境橋口的緬甸政府軍，一天之內就有3000名平民被迫逃離。

泰國4月24日說，雙方的戰鬥已經緩和。由於貿易受到打擊，希望重新開放過境點。大多數逃離妙瓦底的平民已返回，仍有650人留下。

泰國外交部發言人尼康德（Nikorndej Balankura）在新聞發布會上說：「情況已顯着改善。我們還在密切關注局勢，局勢高度仍不確定，並且可能發生變化。」

尼康德說，泰國已收到報告稱，緬甸的敵對團體可能將開始談判，但沒有詳細說明。

緬甸軍政府正面臨2021年政變奪權以來最大的危機，許多關鍵邊境地區的控制權已落入叛亂組織之手。

社交媒體上發布的照片顯示，幾天前在克倫民族聯盟控制的一個軍事基地，一些士兵舉起了緬甸國旗，叛亂組織也舉起了自己的旗幟。

克倫民族聯盟發言人稱，軍政府在一支地區民兵的幫助下進入妙瓦底，他們在4月初克倫民族聯盟圍攻妙瓦底時袖手旁觀。

本文獲《聯合早報》授權轉載

