以軍只待一聲令下　以色列媒體：內塔尼亞胡已批拉法行動計劃

以色列公共廣播公司4月25日報道，該國總理內塔尼亞胡（又譯內坦亞胡）已批准以軍在加沙地帶南部城市拉法開展地面行動的計劃。



報道稱預計以色列將「很快」開始從拉法撤走平民，為發動地面行動做準備。報道還說，內塔尼亞胡尚未下達執行這項計劃的命令。

以色列公共廣播公司同日早些時候報道，以色列軍方當天在戰時內閣會議上說，已完成對拉法發起地面行動的準備。以國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）說，在拉法的作戰計劃已提交給「政治層面」，軍方將在接到命令後行動。

以國營電台Kan報道，哈萊維已通知戰時內閣，稱已完成進攻拉法的準備。

以色列戰時內閣和保安內閣25日召開會議，討論可能對拉法發動的襲擊。部長們也討論推動停火的新嘗試，尋求讓被扣押在加沙100名人質，其中一些人據推測已死。

多家阿拉伯媒體稱，埃及代表團26日抵達以色列，推動以色列與巴勒斯坦哈馬斯達成停火協議。

以巴衝突：2024年2月29日，在加沙地帶南部拉法，因以軍襲擊而逃離家園的巴勒斯坦人在拉法搭建帳篷避難。拉法與埃及邊境接壤。（Reuters）

恐成人道災難最慘一章

以巴以2023年10月7日以來陷入戰爭，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，戰火蔓延至最南端的城市拉法，即難民最後一個避難所。

目前有逾150萬巴勒斯坦平民在拉法避難。國際社會擔憂，一旦以軍對拉法發動地面行動，將造成更多平民傷亡。

以軍在戰爭爆發之初已稱要清剿哈馬斯分子，將哈馬斯逐出加沙。