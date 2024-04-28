路透社：Elon Musk搭機突訪中國　傳談在華推出全自動駕駛軟件

路透社引述兩名知情人士稱，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在未有事先公司的情況下登上飛機飛往中國，擬將與中國高級官員見面，討論在中國推出其全自動駕駛軟件（Full-Self Driving，FSD ）。



路透社引述知情人士稱，馬斯克此行亦想獲得中國政府批准，將公司在中國收集得來的數據轉移到國外以訓練其自動駕駛技術的演算法。

自2021年以來，特斯拉已按照中國監管機構的要求將其在中國收集的所有資料儲存在上海，並且沒將任何資料傳回美國。

Tesla四年前推出FSD，這是其Auopilot軟件中最自主的版本，但儘管用家催促其在華推出，但它尚未在中國推出。

馬斯克4月在回應社社交媒體X上網民的詢問時表示，特斯拉可能「很快」向中國客戶提供FSD。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）可說是不時到訪中國的其中一名美國大企業掌舵人。圖為2023年5月31日他訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

惟就在不久之前的20日，馬斯克確認路透社稱他推遲訪問印度的傳聞。

他20日在其社交媒體X賬號回應稱，「不幸的是，對特斯拉的責任非常繁重，導致[我]推遲對印度的訪問，但我非常期待今年晚些時候的訪問[行程]。」

他原定4月21日至22日對印度進行為期2天的訪問，會見印度總理莫迪（Narendra Modi）並宣布特斯拉在印投資計劃。

路透社稱未能即時確認馬斯克訪印行程為何推遲，特斯拉及莫迪的辦公室亦未即時回應路透社的置評請求。

路透社是在4月10日報道馬斯克計劃訪印。他當時在其社交媒體X賬號公布消息。