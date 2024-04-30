美國大學生挺巴浪潮持續　哥倫比亞大學部分示威學生遭停學處分

美國哥倫比亞大學（Columbia University ）從星期一（4月29日）開始，對拒絕拆除示威營地的親巴勒斯坦大學生採取停學處分。



路透社報道，哥倫比亞大學校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik ）發表聲明說，校方與發起示威的學生代表和學術領袖進行了多天談判，未能說服反對以色列在加沙地帶發動戰爭的示威者清除數十個帳篷。

哥倫比亞大學生最先發起校園示威，示威者在紐約市大學校園裏紮營，要求大學切斷與以色列的經濟關係。校園示威如今擴大到全美各地的大學，而且氣氛日益火爆。

2024年4月28日，美國哥倫比亞大學（Columbia University ）的親巴勒斯坦示威持續，猶太裔社區成員在大學外聲援。（Reuters）

哥倫比亞大學星期一早前向示威學生發出一封警告信，要求學生在星期一下午2時前撤離營地，並簽署遵守大學政策表格，否則將面臨停學處分，並失去完成本學期課程的資格。

大學發言人在星期一晚的新聞發布會上說：「我們已開始下令一些學生停學，這是為了確保校園安全的下一階段行動。」

發言人說：「在校園裏紮營為我們許多猶太學生和教師製造了一個不受歡迎的環境，而且噪音干擾了教學、學習和期末考試準備。」

沙菲克早些時候說，哥倫比亞大學不會剝離支持以色列的資產，這是抗議者的主要要求。但她建議，大學可以投資於加沙地帶的健康和教育，並使哥倫比亞大學的直接投資控股更加透明。

在德克薩斯州，警方逮捕了德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）數十名參加示威的學生，並對他們使用了胡椒噴霧。

本文獲《聯合早報》授權轉載

