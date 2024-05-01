美防暴警察爬梯爆窗衝入哥倫比亞大學　學生反手上拷被拘畫面曝光

美國哥倫比亞大學的挺巴勒斯坦抗議升級，校方宣布對拒撤學生停課處分後，抗議者4月30日佔領校園一棟大樓。紐約市警方30日晚進入美國哥倫比亞大學，逮捕某些示威者。



紐約市警方30日晚進入哥倫比亞大學，以驅散親巴勒斯坦抗議者。這些示威者在校園內紮營兩週，並佔領一座教學大樓。

電視播出的片段顯示，警方進入位於哥倫比亞大學的Hamilton Hall。紐約警員進入被佔領的哥倫比亞大學大樓後，數十人在哥倫比亞大學被捕。

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，哥倫比亞大學發生混亂局勢，而總統拜登（Joe Biden）正在躲避問題。

約翰遜在X上說：「在哥倫比亞大學的絕對混亂中，拜登是缺席的，因為他害怕面對這個問題。」

30日凌晨時分，抗議者打破大樓Hamilton Hall的窗戶後，闖入大樓並用桌子擋門，大樓外另有學生組設人鏈作為路障。示威者在那裏展開寫有「Hind's Hall」的橫幅，象徵性地為該建築重新命名，以紀念一名在加沙被以色列軍隊殺害的6歲巴勒斯坦兒童。

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該大樓自1968年起屢被學生「佔領」作為抗議場所，包括抗議越南戰爭、反對種族隔離等，被指具有學生運動象徵意義。

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在警方進入哥倫比亞前幾個小時舉行的晚間新聞發布會上，美國紐約市民主黨市長亞當斯（Eric Adams）和市警察官員表示，Hamilton Hall的佔領行動是由「外部煽動者」發起的，這些人與哥倫比亞大學沒有任何聯繫，而且據執法部門所知，這些人以煽動非法行為而聞名。

除哥倫比亞大學外，美國多地校園也有爆發挺巴勒斯坦示威。