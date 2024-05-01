防暴警察爬梯爆窗衝哥倫比亞大學逮捕100人　學生上拷被拘畫面曝

美國哥倫比亞大學的挺巴勒斯坦抗議升級，校方宣布對拒撤學生停課處分後，抗議者4月30日佔領校園一棟大樓。紐約市警方30日晚進入美國哥倫比亞大學，逮捕約100名示威者。



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紐約市警方30日晚進入哥倫比亞大學，以驅散親巴勒斯坦抗議者。這些示威者在校園內紮營兩週，並佔領一座教學大樓。

電視播出的片段顯示，警方進入位於哥倫比亞大學的Hamilton Hall。紐約警員進入被佔領的哥倫比亞大學大樓後，數十人在哥倫比亞大學被捕。

美國紐約市警方2024年4月30日進入哥倫比亞大學的Hamilton Hall，逮捕約100人。（Reuters）

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，哥倫比亞大學發生混亂局勢，而總統拜登（Joe Biden）正在躲避問題。

約翰遜在X上說：「在哥倫比亞大學的絕對混亂中，拜登是缺席的，因為他害怕面對這個問題。」

30日凌晨時分，抗議者打破大樓Hamilton Hall的窗戶後，闖入大樓並用桌子擋門，大樓外另有學生組設人鏈作為路障。示威者在那裏展開寫有「Hind's Hall」的橫幅，象徵性地為該建築重新命名，以紀念一名在加沙被以色列軍隊殺害的6歲巴勒斯坦兒童。

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該大樓自1968年起屢被學生「佔領」作為抗議場所，包括抗議越南戰爭、反對種族隔離等，被指具有學生運動象徵意義。

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在警方進入哥倫比亞前幾個小時舉行的晚間新聞發布會上，美國紐約市民主黨市長亞當斯（Eric Adams）和市警察官員表示，Hamilton Hall的佔領行動是由「外部煽動者」發起的，這些人與哥倫比亞大學沒有任何聯繫，而且據執法部門所知，這些人以煽動非法行為而聞名。

除哥倫比亞大學外，美國多地校園也有爆發挺巴勒斯坦示威。哈佛大學、耶魯大學和其他地方的校園警察和執法部門被要求拆除違反學校政策的營地，數十人被捕。