韓國總統夫人金建希身陷「手袋門」醜聞　檢查總長下令徹查

韓國第一夫人金建希2022年疑似收受價值3百萬韓圜（約1.73萬港元）的Dior手袋，相關影片於去年11月開始在網上瘋傳。韓媒5月3日引述司法界消息稱，韓國檢察總長李沅䄷（Lee One-seok），已下令首爾中央地方檢察廳成立專案小組迅速調查對她的指控。



根據《朝鮮日報》報道，首爾中央地方檢察廳廳長宋庚鎬（Song Kyung-ho）5月2日向李沅䄷報告此事件的調查狀況後，李沅䄷隨即要求成立專案小組，依據證據與法規盡速進行搜查。首爾中央地方檢察廳至少已追加投入3名檢察官參與搜查。此外，韓國檢方也將聯繫檢舉此事的YouTube頻道「首爾之聲」進行問話。

報導指，金建希在尹錫悅於2022年9月13日上任總統後，獲贈價值相當於300萬韓圜的Dior手袋。當時送禮的旅美牧師使用藏有偷拍功能的手錶，拍下送金建希手袋時的畫面。

YouTuber「首爾之聲」2023年11月27日公開影片後，同年12月與市民團體，向首爾中央地方檢察廳檢舉尹錫悅夫婦違反《禁止不正當請託與收受財物法》。

韓國最大在野黨共同民主黨日前在國會選舉中大獲全勝後，首爾檢方就開始加速搜查此事件。

總統尹錫悅2月說，他的妻子只是沒有「決斷地拒絕」（coldheartedly reject）送禮者，但沒有就事件道歉。

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