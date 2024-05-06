習近平抵達法國愛麗舍宮　出席中法歐領導人三方會晤

央視新聞5月6日報道，中國國家主席習近平6日上午抵達法國愛麗舍宮（Elysee Palace），應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤。



習近平抵達愛麗舍宮後與馬克龍握手。兩人之後一同進入室內，參與中法歐領導人三方會晤。

根據路透社拍攝的照片顯示，馮德萊恩之前已抵達愛麗舍宮，獲馬克龍接待。

習近平在前一天5月5日乘坐專機抵達法國巴黎奧利機場，展開國事訪問行程，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）親自到場接機。

根據習近平發表的書面講話，他指希望通過這次訪問鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識。

馮德萊恩在會談前夕表示，她將於會談時敦促中國進行公平競爭。 她強調，中國產能過剩的問題導致中國商品以過低價格進入歐盟，打擊歐盟企業的競爭力。

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路透社報道，在這次習近平訪法行程中，法國希望推動的議題包括俄烏問題，冀中國向俄羅斯政府施壓，促對方停止在烏克蘭的行動，其他法方欲推動的議題也有農產品出口到中國市場，還有解決法國化妝品產業對智識產權的擔憂。

報道指，中國也有可能在習近平訪問期間宣布訂購約50架空中巴士飛機。