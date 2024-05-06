中法歐領導人三方會晤　習近平：「中國產能過剩問題」不存在

中國國家主席習近平5月6日上午到訪法國愛麗舍宮，應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤。新華社報道，習近平談到「中國產能過剩問題」並不存在。



新華社英文版6日報道指，習近平在會上談到無論從比較優勢或是全球市場需求的角度來看，都不存在「中國產能過剩問題」。

習近平也談到中國一直積極推動烏克蘭和平談判，他指中國沒有製造烏克蘭危機，也不是這場危機內的一方。

他並提及以巴衝突，稱中國願與歐盟合作，支持召開基礎更廣泛、更權威、更有效的國際和平會議，以解決問題。

法國國際廣播電台（RFI）網站6日形容，這次會談是「各定框架與格調」，馬克龍呼籲習近平在歐洲和中國之間的貿易應有「公平規則」，習近平則敦促歐盟與中國應加強戰略協調，保持夥伴關係。

馬克龍倡在烏克蘭議題上協調

法媒報道，馬克龍在會談上敦促中國與歐洲在烏克蘭和「重大危機」議題上協調，並呼籲歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」 。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）6日稱，習近平訪問法國是建立平衡夥伴關係的機會，他認為目前還遠遠沒有達到平衡。

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馮德萊恩續談「產能過剩」

路透社報道，馮德萊恩表示與習近平有開放與坦誠的交流。她談到指望中國會影響俄羅斯，使其結束對烏克蘭的侵略，及降低對烏克蘭的核威脅。

她並繼續談到中國「產能過剩」，指世界無法吸收中國的過剩產品，在對華時要準備充分利用貿易防禦工具，她形容中歐關係複雜，「中國公平地競爭的話對我們所有人都有好處，但同時歐洲也不會動搖去做出艱難的決定，以保護我們的經濟。」中國外交部則曾多次否認「產能過剩」的說法，批評西方炒作。