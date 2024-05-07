哈馬斯：已接受加沙停火協議提案　以官員：正審視每項內容

以巴衝突持續，哈馬斯5月6日表示，已接受埃及和卡塔爾提出的加沙停火提案。聲明中表示，其領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）已通知卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）、埃及情報局長卡邁勒（Abbas Kamel）稱，哈馬斯已接受他們的提議。不過，哈馬斯未公布具體細節。



以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）發聲明說，以方正非常認真地審視提議每一項內容，竭盡全力推進有關談判和令被扣押人員獲釋的「每一種可能性」。與此同時，以軍將繼續在加沙地帶的軍事行動。另據埃及開羅新聞電視台報道，埃及已接獲哈馬斯和以色列的「積極回應」。以色列國防軍當晚表示，正對加沙南部拉法（Rafah）進行大規模精準空襲。

半島電視台披露，哈馬斯同意的方案將分3階段執行。每個階段持續42天。第一階段，沖衝突雙方實現停火，以軍從分隔加沙地帶北部和南部的「內扎里姆走廊」撤軍。第二階段，雙方批准永久停止敵對軍事行動，同時以軍從加沙地帶完全撤軍。第三階段，以色列結束對加沙地帶的封鎖。