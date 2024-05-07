習近平晤馬克龍後見記者：以巴黎奧運會為契機倡全球停火止戰

中國國家主席習近平5月6日到訪法國愛麗舍宮，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會晤後，共同舉行記者會，談及以巴衝突及俄烏戰事，又提出利用巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰。習近平預定傍晚出席中法經濟會議閉幕式，並受邀發表講話。其後將與夫人彭麗媛出席馬克龍的歡迎國宴。



▼5月6日 習近平與馬克龍舉行聯合記者會▼



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支持以巴全面停火 反對藉烏克蘭危機甩鍋第三方

習近平談及以巴衝突及俄烏戰事，稱中方呼籲推動加沙立即實現全面、可持續停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持恢復巴勒斯坦民族合法權利，重啟「兩國方案」，實現中東地區持久和平。

習近平強調，中方已經多次闡明關於烏克蘭危機的立場。中國既不是危機的製造者，也不是當事方、參與方，但中方沒有隔岸觀火，而是一直在為實現和平發揮積極作用。中國政府歐亞事務特別代表已經開啟第三輪穿梭斡旋。同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」。中方呼籲各方重啟接觸對話，逐步積累互信；支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會；支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中國願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

馬克龍在記者會上提到，雙方談及中國對歐洲白蘭地進行的反傾銷調查，感謝習近平持開放態度，強調法國希望其產品能繼續進入中國市場。

▼5月6日 習近平與馬克龍會面▼



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習近平與馬克龍會面時表示，雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵。在當前世界百年變局、亂局下，中法要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」、「築墻設壘」。

▼5月6日 習近平與馬克龍、馮德萊恩會面▼



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此前，習近平與同馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤，提到不存在所謂「中國產能過剩問題」。

▼5月6日 習近平出席愛麗舍宮的歡迎儀式▼

