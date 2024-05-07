習近平在塞爾維亞媒體發表署名文章

在赴貝爾格萊德對塞爾維亞進行國事訪問之際，中國國家主席習近平5月7日在塞爾維亞《政治報》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章。



根據央視，習近平指，這是他擔任中國主席以來第2次踏上塞爾維亞這片美麗傳奇的土地，中國和塞爾維亞相距遙遠，但兩國人民始終心手相連，無論國際風雲如何變幻，中塞始終是真朋友、好夥伴，雙方堅持互尊互信，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利，緊密合作助力兩國各自現代化進程；堅持互幫互助，雪中送炭的兄弟情誼彌足珍貴；堅持互學互鑑，積極開展治國理政經驗交流，「我們的鐵桿友誼歷久彌堅，樹立了國家和人民交往的典範」。

習近平強調，中塞長期友好交往和互利合作充分證明，兩國關係不斷加深發展順應歷史潮流，符合人民根本利益，有利於雙方共同進步，他願透過這次訪問，同塞方一道努力，發揚光大中塞鐵桿友誼，用實實在在的行動，更好造福兩國人民，促進世界和平和發展，共同推動構建人類命運共同體。

習近平表示，中塞要始終做真誠相待的好朋友，加深和拓展全面策略夥伴關係，要始終做合作共贏的好夥伴，共享發展機遇，共創美好未來，要始終做促進公平正義的好榜樣，加強在聯合國等國際組織中的協調與配合，要始終做民心相通的好知音，打造立體多元的人文交流和地方合作格局，讓中塞友好薪火相傳。

習近平說：「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前進。我們願同塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體。」