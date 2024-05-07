習近平訪法國第3天：乘專機抵西南部塔布　馬克龍夫婦在場迎接

中國國家主席習近平繼續國事訪問法國的行程，他5月7日上午與夫人彭麗媛乘坐專機抵達法國西南部塔布（Tarbes），法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫婦在場迎接。該處位於位於比利牛斯山北麓，習近平與馬克龍7日會前往比利牛斯山（Pyrenees）。



這座山脈是馬克龍外祖母的出生地。法媒指那是馬克龍的「第二故鄉」，他童年時常去那裏看望她；他幾乎年年都去那個區。

路透社報道，馬克龍會在機場迎接習近平，兩人會在山區午餐。

法媒指出，習近平2023年在父親擔任廣東省長時居住的廣州官邸接待馬克龍，如今馬克龍帶習近平到比利牛斯山是對此的一種回應。

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法國國際廣播電台5月4日引述馬克龍的朋友阿巴迪說，馬克龍會在山間餐廳接待習近平，據報菜單上有羊肩肉、黑豬肉火腿和塔布豆、出名的芝士，以及甜點藍莓餡餅。

其中桌上的芝士是法國最好的芝士大師Dominique Bouchait的出品，以及應馬克龍夫人特羅尼厄（Brigitte Trogneux）要求的製作點藍莓餡餅。總統伉儷和他們的翻譯員將品嘗當地的葡萄酒，即蒙特斯紅葡萄酒和聖蒙特白葡萄酒。