拜登承認美國武器造成加沙平民傷亡　不會向以色列供武打拉法

美國總統拜登（Joe Biden）首次表態稱，如果以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡或內坦亞胡）下令大規模進攻加沙地帶南端城市拉法，他將停止向以色列運送美國武器。



拜登星期三（5月8日）接受美媒獨家專訪時，談及華盛頓上週中止向以色列運送一批2000磅炸彈一事。他說：「由於這些炸彈和其他攻擊人口密集地點（population centers）的手段，加沙的平民遭到殺害。」

他表明：「我明確表示，如果他們（以軍）進入拉法……我不會提供以往用來對付拉法、對付加沙城市並應對這一問題的武器。」

美媒CNN指出，拜登的上述表態意味着他準備以以色列的行動作為美國運送武器的條件，這相當於長達七個月的以哈衝突中的一個轉折點。拜登還坦言美國的炸彈被用於殺害加沙平民，這是對美國在這場戰爭中所扮演角色的明確承認。

圖為美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

此前，拜登一直表示堅定支持以色列打擊哈馬斯的努力。然而面對以軍迫在眉睫的拉法進攻計劃，拜登的態度似乎有所轉變。

他說，雖然美國將繼續向以色列提供防禦性武器，但如果拉法遭到大規模地面入侵，美國將停止向以色列運送其他武器。

「我們將繼續確保以色列在鐵穹系統（Iron Dome）方面的安全，以及他們應對近期中東地區襲擊的能力。但這樣做（即運送炸彈）是錯誤的。我們不會提供武器和炮彈。」

以巴衝突：2024年5月8日，以色列軍隊在加沙東部進行地面及空中行動之際，巴勒斯坦人乘坐驢車逃離拉法。（Reuters）

拜登也指出，以色列在拉法的行動雖然造成加沙的緊張局勢，但尚未越過進入人口稠密區的紅線，而是集中在邊境地帶。不過，由於加沙毗鄰埃及，以軍的行動給美國與埃及的關係造成了題，他正在努力確保美國和埃及保持關係並提供幫助。

拜登稱他已告知以色列總理內坦亞胡和其他以色列領導人，美國對人口稠密區行動的支持是有限的：「我已經向比比（Bibi，即內塔尼亞胡）和以色列戰爭內閣表明這一點——如果他們真的對這些人口密集區域採取行動，他們將無法得到我們的支持。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

