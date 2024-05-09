北京稱與菲律賓達成仁愛礁補給新模式　菲軍方否認：勿輕信

中國稱與菲律賓就南中國海仁愛礁（菲稱阿雲金暗沙，Ayungin Shoal）軍艦的補給安排達成協議，菲律賓官方再次駁斥這一說法，敦促公眾不要輕信北京的虛假宣傳。



據《菲律賓星報》報道，菲律賓武裝部隊參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）在5月8日晚上發布一份聲明稱，菲武裝部隊不會尊重中國駐馬尼拉大使館的說法，即非武裝部隊西部司令部司令、海軍中將卡洛斯（Alberto Carlos）已與中方達成仁愛礁軍艦補給的新模式安排達成一致。

彭博社5月7日報道稱，中國官員提供了一份通話文字記錄，卡洛斯據稱在今年1月3日的一次通話中，同意採用「新模式」處理對仁愛礁的補給。

文字記錄也顯示，卡洛斯稱菲律賓防長特奧多羅（Gilbert Teodoro）、國家安全顧問阿諾（Eduardo M. Año）、陸軍總司令布勞納等同意這項協議。不過，特奧多羅和阿諾都否認了北京的說法。

布勞納在聲明中說，中方所謂有上述錄音的說法「不值得關切，因為這似乎是中國共產黨的惡意影響」。「文字記錄很容易偽造，錄音也可以通過深度偽造產生。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

