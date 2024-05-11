俄羅斯圖闢新戰線？奇襲烏克蘭東北　澤連斯基稱前線全面激戰中

俄羅斯在當地時間5月10日對烏克蘭東北部發動大規模地面攻擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，整個前線都發生「激烈戰鬥」。烏國防部指，目前已經擊退俄軍裝甲部隊的攻擊。



英國廣播公司（BBC）5月11日稱，俄羅斯10日出人意表地對烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區發動地面攻勢，小幅度推進2年前被擊退的邊境區。

烏克蘭報告顯示，為制止烏軍再對俄發動跨境襲擊事件，俄軍正試圖開闢新戰線，為俄羅斯別爾哥羅德州建立10公里的緩衝區。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）稱，夜間的猛烈炮擊針對的是沃夫昌斯克（Vovchansk）。俄軍在攻擊中使用威力強大的導引航空炸彈、大炮、坦克和迫擊炮，造成至少1名平民死亡、5人受傷；當局已開始疏散約3,000人。

沃夫昌斯克距離俄羅斯邊境不足5公里。

澤連斯基在聽取總司令報告後在社交媒體發文稱，整個前線都在激烈戰鬥，正討論如何加強烏軍在哈爾科夫地區的陣地。

烏克蘭國防部表示，截至目前，俄軍對烏克蘭東北部的攻擊已被擊退，惟不同強度的戰鬥仍在繼續。

美媒11日引述俄羅斯軍事部落格稱，這次襲擊可能標誌着俄羅斯試圖開闢一個「緩衝區」的開端，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年早些時候誓言要建立這個「緩衝區」，以制止烏克蘭對別爾哥羅德以及其他位於邊境地區的俄羅斯城鎮頻繁襲擊。