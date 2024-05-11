中國駐印度大使徐飛洪：兩國邊境局勢達到總體穩定可控

中國新任駐印度大使徐飛洪5月7日在赴印履新前接受中印媒體聯合採訪時表示：「中印邊境局勢總體穩定可控，兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，邊境地區是和平安寧的。」



來自印度報業托拉斯（PTI）的記者向徐飛洪大使提問道，印度總理莫迪（Narendra Modi）近期表示，印中關係非常重要且意義重大，並稱雙方亟需解決長期以來的邊界問題。從印方角度看，只要邊境處於不正常狀態，印中關係就不可能實現正常化。

對此，徐飛洪表示有注意到莫迪總理關於中印關係意義重大的表態，中國外交部發言人第一時間作出了正面回應。2023年8月,習近平主席在南非約翰內斯堡（Johannesburg）出席金磚國家峰會（BRICS Summit）時與莫迪總理交談。雙方重申認同中印關係重要性，強調兩國應妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區和平安寧。

2014年9月18日印度總理莫迪歡迎中國國家主席習近平到訪新德里。（Reuters）

徐飛洪指出，中方一直認為，中印關係並非某一單一議題或領域能夠定義，邊界問題不是中印關係的全部。2014年9月，習近平主席在印度世界事務委員會（Indian Council of World Affairs，ICWA）發表演講時曾講過：「我們不能只把眼睛盯在分歧上而忽略了友誼和合作，更不能讓兩國發展進程和兩國關係大局受到干擾。」

徐飛洪還強調，2020年6月發生邊境事件後，中方同印方保持外交和軍事渠道溝通，兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區是和平安寧的。

中方願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，通過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快翻篇。