金正恩視察新型火箭炮試射　分析：或為向俄羅斯出售武器「睇辦」

朝鮮將從今年開始為軍隊配備新型的240毫米多管火箭炮，並稱軍隊炮兵的作戰能力正在進行「重大變革」。韓國專家認為，朝鮮可能將這些新型火箭炮賣給俄羅斯。



據朝中社報道，朝鮮領導人金正恩星期五（5月10日）親自了解技術更新迭代的240毫米火箭炮武器系統，並觀看了軍工企業生產的可控火箭炮彈試射。

韓國軍方星期六（11日）證實，前一天上午監測到朝鮮向西部海域發射數枚火箭炮。

這個據說具有高度機動性和火力集中能力的朝鮮新型火箭炮武器系統採用自動射擊綜合指揮體系，朝鮮人民軍的部隊將於2024年至2026年間獲配給新的裝備。

朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩2024年5月10日瞭解技術更新迭代的240毫米火箭炮武器系統後，觀看多家軍工企業生產的可控火箭炮彈試射。（KCNA via REUTERS）

朝中社報道稱：「八枚炮彈發射並擊中目標。新型240毫米火箭炮武器系統和可控火箭炮彈的優越性及其毀滅性威力集中地得到了證明。」

朝中社還說，金正恩就進一步加快推進朝鮮國防經濟工作，把技術更新迭代的火箭炮武器系統和可控火箭炮彈生產提升到最高水平進行了討論，並提出了重要任務和方向。

朝鮮強調，朝鮮軍隊在炮兵戰鬥力強化方面即將迎來重大變革，但沒有作出進一步說明。

雖然朝鮮聲稱，新型火箭發射器採用自動射擊綜合指揮體系，但韓媒指朝鮮公開的其中一張現場照片中，移動式導彈發射車（TEL）內沒有士兵，而且有電線連接着發射車。

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑向韓國媒體分析，這意味着發射器按鈕可能在車外，朝鮮可能還未完全實現全自動化。

朝鮮是於今年2月宣布，國防科學院成功研發可控火箭炮彈和彈道控制系統。金正恩隨後於今年4月25日，到場觀看240毫米口徑新型多管火箭炮炮彈的試射。

朝鮮240毫米火箭炮被指是「專為針對韓國首都圈而設計」的武器。不過分析指，金正恩近期接連到現場觀看「傳統武器」試射，而不是戰略武器，非常罕見，不排除朝鮮是要向俄羅斯出口火箭炮，所以最高領導人才會親自去確認性能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

