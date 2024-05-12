泰國男困排水溝4天　幸民眾發現報警拯救　手腳泡爛發白緊急送醫

泰國曼谷一名男子被困在排水溝4天，直到5月11日，一名騎電單車路過的民眾發現他。當時排水溝因大雨水位高漲，已升至男子胸口位置，再過一天他必死無疑。救援員經過1小時的努力，終於將他救出。男子手腳因長時間泡在髒水而變白並潰爛，所幸沒有生命危險。



《民意報》稱被困男子名叫Yosakorn Channamsai，今年44歲，自稱是一名保安員全。

儘管他苦於劇痛與寒冷，手腳因泡水而發白潰爛、身體虛弱，但生命體徵穩定。他獲救後已被緊急送院接受治療。

目擊者稱自己當時騎電單車經過這一路段，突然下起大雨，於是停在路邊準備穿雨衣，不料聽到有人在呼救。他們順着聲音找到被困在排水溝下方的男子，立刻報警。

救援人員到達現場後發現，他被困在鐵製排水溝蓋下。暴雨中排水溝水位已漲到胸口位置。他們試圖用工具打開排水溝蓋但未能成功，只能等待雨勢減弱一點、水位下降後，才讓男子穿過排水溝一段，到達另一處水泥製的排水溝蓋處，再將他救出來。他行走足足10米，整個救人過程約1小時。

警方稱，男子自稱被追趕、抓獲，有人將冰毒放進他嘴裏。他逃出來後發現一條管道，於是躲進去。他在裏面躲了3至4天。

警方指男子沒有任何犯罪紀錄，並將調查事件是否涉及毒品。

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