NASA局長指月球背面永遠黑暗成笑柄　網民：缺常識＋炒作中國威脅

美國國家航空航天局(NASA)局長尼爾森(Bill Nelson)4月17日出席美國國會眾議院針對NASA「2025財年預算申請聽證會」(Fiscal Year 2025 Request for the National Aeronautics and Space Administration)的有關影片在X平台、YouTube等網絡瘋傳,尼爾森關於「月球背面」永遠是黑暗的言論,被網民認為毫不專業,更被指炒作中國威脅。



包括環球時報在內傳媒報道,尼爾森為爭取預算,他再度渲染「中美太空競賽」論調,聲稱中國正將太空計劃軍事化。根據網上流傳的影片,有眾議員問尼爾森,「中國在月球背面做了什麼?你有什麼見解嗎?」

尼爾森回答:「他們(中國人)將在月球背面發射一個着陸器,也就是始終處於黑暗中的一面,我們不打算去那裏。」

尼爾森認為「月球背面」始終黑暗的言論,被不少網民質疑其專業水準。多名網民稱,月球的另一邊絕對不總是黑暗的,它被稱為「月球暗面」(即月球背面),是因為月球的同步自轉,它只是人類從地球上看不到的那一邊,其接收陽光的模式與人類看到的近側相似。

目前全球從月球帶回來的樣品都是來自月球正面,月球背面的月壤到底是什麽樣,引發全球科學家的好奇。新華社5月8日報道,探月工程四期嫦娥六號進入環月軌道飛行,成功實施近月制動。而嫦娥六號這次任務就要帶回月球背面的樣品,為此,科研人員為嫦娥六號設計了11個階段的飛行任務。