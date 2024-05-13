英國警方起訴3名男子　指控協助香港情報部門

英國警方5月13日公布起訴3名男子，指控他們犯下當地國家安全法（National Security Act）下的罪行，涉及協助香港情報部門和外國干預（foreign interference）。



據英國警方指，3人分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，他們13日較後時間會到法庭。

警方又指，部門認為民眾不會受到更廣泛威脅。

圖為英國首相辛偉誠2024年4月23日在波蘭華沙出席新聞發布會。（Reuters）

英國電訊報（Telegraph）指，這次行動是在倫敦警察局反恐指揮組（Counter Terrorism Command）調查後展開，警方稱「作為調查一部份，在英格蘭各地逮捕一些人，並展開搜查。」

警方指，本月較早前共有11人被拘留，大部份逮捕行動是在約克郡（Yorkshire）地區展開。除了3名被起訴男子會在13日到法庭外，其餘7男1女不被起訴，已獲釋放。

路透社指，調查仍然持續，英國警方未有進一步透露起訴詳情。

英國2023年7月通過《2023年國家安全法》（National Security Act 2023），包括把「外國干預」列作刑事罪。