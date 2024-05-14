日本埼玉縣公路7車相撞3車起火現場曝光　貨車燒通私家車變廢鐵

日本埼玉縣戶田市首都的高速公路5號線5月14日上午發生7車連環相撞意外，至少2輛車着火。當時有貨車、汽車等連環相撞，其中3輛燃燒起來。日本放送協會（NHK）14日稱，汽車相撞起火後，多人身在着火的車內。



日本放送協會稱，意外中3人死亡、4人受傷，其中一人傷勢嚴重。日本朝日電視台稱，案中5人受傷。

這宗發生在早上上班繁忙時段的意外，涉及4部大型貨車以及3部私家車連環相撞，其中3輛車起火，火勢猛烈。滅火工作仍在進行。

埼玉縣戶田市消防局稱，事件中有4人受傷。一輛貨車上1人輕傷送院。

管理該道路的首都高速在14日早上7點30分後不久聯絡警視廳，稱在戶田市的首都高速5號線池袋線出站線上有一輛車起火。

警視廳以涉嫌違反《機動車駕駛傷亡法》（疏忽駕駛致人死亡）為由逮捕一名駕駛其中一輛貨車的20多歲男子。

警視廳正在調查事發時的詳細情況，並指意外發生時該區交通繁忙，推測有汽車當時在路上相撞。

意外發生在戶田南IC和戶田IC之間的雙線雙程行車的道路上，受事件影響，首都高速公路5號線池袋線高島平至美女木交匯處之間的去行線已封閉。

高速公路交通警察與警視廳正在調查事件起因。

據首都高速等消息稱，預計移除出事車輛還需一些時間。