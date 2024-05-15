英王查理斯為加冕後首幅肖像畫揭幕　畫家曾為菲臘親王繪像

英王查理斯三世（King Charles III）5月14日在白金漢宮為其肖像畫揭幕， 也是他去年5月加冕以來首張官方肖像畫。畫作出自藝術家Jonathan Yeo手筆。 以鮮豔的紅色為背景，查理斯身穿紅色的王家衛隊制服，肩膀上方有一隻蝴蝶盤旋。



53歲的Jonathan Yeo過去曾為查理斯已故父親菲臘親王（Prince Philip）作畫，他發聲明表示，其畫作參考了王室肖像畫的傳統，但透過手法展現君主制來到21 世紀，重點表達深刻人性。就像查理斯肩膀上的蝴蝶一樣， 象徵王室角色在公眾生活中的蛻變。

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白金漢宮表示，這幅畫是2020年委託創作，以紀念查理斯將於2022年成為慈善機構The Drapers' Company成員50週年。這幅油畫尺寸約高8.5呎、寬6.5呎，預定8月底起在倫敦的Drapers' Hall展出。

Jonathan Yeo除曾為英王查理斯、菲臘親王畫畫，筆下對象還有英國著名生態節目主持艾登堡（David Attenborough）、奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman），以及英國前首相貝理雅（Tony Blair）。